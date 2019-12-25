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İstanbul Emniyeti’nden sahte parfüm operasyonu!

İstanbul Emniyeti Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte parfüm satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 147 bin ürün ele geçirildi.

sahte parfüm

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul Emniyeti Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ‘Sahte Parfüm’ konusu ile ilgili Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan ortak çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Sahte parfüm satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen fiziki takip neticesinde Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi, Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi ve Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesinde tespiti yapılan 4 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 147 bin 806 adet ürün, 490 adet parfüm şişesi, 655 adet parfüm kapağı, 3 adet dolum makinesi, 70 litre saf alkol, 4 litre esans ele geçirildi.

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