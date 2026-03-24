İstanbul Film Festivali 9 Nisan'da başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan tarihleri arasında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye’den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirecek 45. İstanbul Film Festivali’nin kapsamlı seçkisi, 127 uzun metrajlı ve 13 kısa filmden oluşuyor. Festival seçkisinde, dünya sinemasının en nitelikli örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin ve genç yeteneklerin son filmlerinin yanı sıra dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmler de yer alıyor. Festivalde 11 gün boyunca gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.

45. İstanbul Film Festivali’nin basın toplantısı 23 Mart Pazartesi sabahı The Marmara Taksim’in evsahipliğinde gerçekleştirildi.

İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak yaptığı konuşmada, “İKSV olarak kapsayıcılığa, sanatçıların ve gençlerin desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Kırk beş yıldır sürdürdüğümüz İstanbul Film Festivali’nde de bu yöndeki çalışmalarımızın yansımalarını görmek mümkün. Festival, sinemacılara yarışmalı bölümleriyle uluslararası görünürlük ve bağ kurma olanakları sunarken Köprüde Buluşmalar platformuyla da somut bir destek zemini sağlıyor; tüm bunları yaparken kariyerlerinin başındaki sinemacılara özel imkânlar yaratmaya da ayrıca özen gösteriyor. Genç sinemaseverlerin festivale erişimini kolaylaştırmayı da önemsiyor, kurucu sponsorumuz Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle bu yıl da Eczacıbaşı Genç Bilet'i öğrencilere özel bir fiyattan sunmaya devam edebildiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Devam eden güçlü destekleri için Festival Sponsoru N Kolay’a ve festivale katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür ediyorum,” dedi.

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, “İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 45’incisi gerçekleştirilen İstanbul Film Festivali’ne, dijital bankacılık uygulamamız N Kolay ile ana sponsor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Kültür ve sanatın toplumsal yaşamı zenginleştiren ve dönüştüren gücüne olan inancımızla, yaratıcı üretimi destekleyen, kültürel çeşitliliği teşvik eden ve toplumsal eşitliği güçlendiren projelerin yanında yer almaya devam ediyoruz. İstanbul’un benzersiz kültürel dokusundan ilham alan bu köklü festivalin, sinemanın evrensel diliyle farklı hikâyeleri bir araya getirerek izleyicilere ilham veren, unutulmaz bir deneyim sunacağına inanıyoruz,” diye konuştu.

Toplantıda festival programı ve etkinlikleriyle ilgili bilgi veren İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan Altın Lale Yarışması, Yeni Bakışlar, Kısa Film Yarışması’nda yer alan filmleri açıkladı.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Pınar Evrenosoğlu ise festival kapsamında bu yıl 21. kez Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristlerle uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar proje değerlendirme ve geliştirme platformu hakkında bilgi aktardı.

45. İstanbul Film Festivali Sinema Ödülleri

Nilüfer Aydan

Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren kişilere sunulan Sinema Onur Ödülü bu yıl oyuncu Nilüfer Aydan ve yönetmen Gianfranco Rosi’ye sunulacak.

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması; Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere 7 salonda yapılacak. Sinematek/Sinema Evi’nde yapılacak tüm gösterimlerde yerler numarasız olacak.

Gösterim saatleri ise 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30.

İstanbul Film Festivali bu yıl da ağırlayacağı birçok konuk yönetmen ve oyuncuyu festival izleyicileriyle bir araya getirecek. Festivale katılacak oyuncu ve yönetmenler, filmlerinin gösterimlerinden önce sinemalarda sunumlar yapacak ve gösterim sonrasında da izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Festival programı ve yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek gösterimlerin bilgileri festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Festivalin açılış filmi Three Goodbyes / Üç Veda

İstanbul Film Festivali’nin açılış galasında, Katalan yönetmen Isabel Coixet’in Toronto Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan son filmi Three Goodbyes / Tre ciotole / Üç Veda gösterilecek. Alba Rohrwacher ile Elio Germano’nun başrollerini paylaştığı Üç Veda, yönetmen Coixet’e göre “geride bıraktığımız tatlı, insanca şeyleri” konu alan duygusal bir dram.

Altın Lale Yarışması, Kısa Film Yarışması ve Yeni Bakışlar

Geçtiğimiz yıl uluslararası niteliğini vurgulayan yeni bir yapıya bürünen İstanbul Film Festivali’nde resmi seçki kapsamında toplam üç yarışmalı bölüm yer alıyor: Altın Lale Yarışması, Kısa Film Yarışması ve Yeni Bakışlar.

Yerli ve yabancı filmlerin bir arada, uluslararası bir jüri tarafından değerlendirileceği Altın Lale Yarışması’nda 15 uzun metrajlı film yer alıyor. Yönetmen David Mackenzie’nin başkanlığını yürüteceği Altın Lale Yarışması jürisinde Berlin EFM Direktörü Tanja Meissner, oyuncu Ekin Koç, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç ve yapımcı Rodrigo Areias yer alıyor.

Altın Lale Yarışması’nda en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü, Eczacıbaşı Topluluğu tarafından; Yeni Bakışlar bölümünde en iyi filme verilen Seyfi Teoman Ödülü, Anadolu Efes tarafından; En İyi Kısa Film Ödülü Anadolu Efes tarafından destekleniyor.

Anadolu Efes’in ödül sponsoru olduğu ulusal nitelikteki Kısa Film Yarışması’nda yer alan 11 kısa film yönetmen Gizem Kızıl, oyuncu Meriç Aral ve yönetmen Levent Türkan tarafından değerlendirilecek.

Genç yönetmenleri desteklemek, yeni çalışmaları daha görünür kılabilmek için, yalnızca ilk ve ikinci filmlerini çeken yönetmenlere açık olan ulusal nitelikteki Yeni Bakışlar bölümünde 13 film yer alıyor. Festival, geçen yıl başlattığı uygulamayı sürdürerek bu yıl da Yeni Bakışlar jürisine bir genç sinema öğrencisini de davet ediyor. En iyi filme Seyfi Teoman Ödülü’nün verileceği bölümün jürisi yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay, oyuncu Murat Kılıç, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, yapımcı Soner Alper ve Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Meltem Naz Salduz’dan oluşuyor.

Festivalde Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI’nin verdiği ödüllere ek olarak Türkiye’den üç farklı meslek kuruluşu (Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) da festivaldeki filmleri bağımsız jürilerle değerlendirecek.

Festival programında neler var?

Festival seçkisinde filmler tematik bölümlerde sınıflandırılmıyor, içerik ve ele aldıkları konulardan bağımsız başlıklar altında toplanıyor. Festival programında bu yıl üç yarışmalı bölüme ek olarak merakla beklenen filmlerin ilk gösterimlerini, dünya festivallerinden filmleri, kariyerlerinin başındaki yönetmenlerin ilk veya ikinci filmlerini, belgeselleri, sinema sanatının sınırlarını zorlayan örnekleri ve klasikleri bir araya getiren altı bölüm var.

Festivalin yıldızları N Kolay Galaları’nda buluşuyor

İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden, N Kolay sponsorluğunda gerçekleştirilecek Galalar ile izleyiciyle saygın festivallerde yakın zamanda buluşmuş, geniş kitlelere seslenen parlak filmlerin Türkiye prömiyerleri festivalde yapılıyor. N Kolay Galaları’nda bu yıl, ünlü yıldızlardan usta yönetmenlere, sezonun merakla beklenen 12 filminin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek.

Başrollerinde Paul Dano, Jude Law ve Alicia Vikander’in yer aldığı siyasi gerilim Kremlin’in Büyücüsü, festivalin açılış filmi, Alba Rohrwacher ile Elio Germano’nun başrollerini paylaştığı Üç Veda; Tony Leung, Enzo Brumm, Léa Seydoux gibi yıldızların yer aldığı Sessiz Dost; Anne Hathaway ile Michaela Coel’un ABD vizyonuyla eşzamanlı festivalde gösterilecek olan gerilim Mother Mary, Altın Lale Yarışması jüri başkanı David Mackenzie’nin Toronto Uluslararası Film Festivali’nde Gala bölümünde dünya prömiyerini yapan, Aaron Taylor-Johnson ile Theo James’in başrollerini paylaştığı Fuze: Fünye, festivalin bu yılki Sinema Onur Ödülü’nü alacak olan İtalyan belgesel ustası Gianfranco Rosi’nin Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazanan filmi Pompei: Bulutların Altında, Steven Soderbergh’in Ian McKellen ve Michaela Coel’in başrollerinde olduğu son filmi The Christophers, Gore Verbinski’nin oyuncu kadrosunda Sam Rockwell, Juno Temple’ın yer aldığı komedi-aksiyon filmi İyi Şanslar, İyi Eğlenceler, Sakın Ölme; Angelina Jolie ve Louis Garrel’li Alice Winocour filmi Moda, N Kolay Galaları’nın öne çıkan filmlerinden.

Festivalin “Genç Ustalar”ı

İlk veya ikinci filmlerini çekerken dünya sinemasına farklı bir soluk getiren, özgün yaklaşımlarıyla beğeni toplayan yetenekli genç yönetmenlerin geleceğin klasikleri olmaya aday yapıtlarının yer aldığı Genç Ustalar bölümünde Cannes, Venedik, Locarno, Selanik ve daha birçok festivalden ödüllerle dönmüş 20 film izleyiciyle buluşacak.

2026 Berlin Film Festivali’nde Perspektifler Bölümü’nde En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan Filistin-Suriye asıllı yönetmen Abdallah Alkhatib’in Yarmuk mülteci kampı saldırısında yaşadıklarından esinlendiği filmi Kuşatma Kayıtları, Sundance’te İzleyici Ödülü kazanan Myrsini Aristidou’nun yönettiği Tutun Bana, Sitges’de Jüri Özel Ödülü kazanan ve dünya prömiyerini yaptığı Toronto’da Geceyarısı Çılgınlığı bölümünde büyük ses getiren Curry Barker filmi Obsession, Cannes ve Sitges’de ödüllendirilen fantastik komedi İşe Yarar Bir Hayalet, Juliette Binoche’un başrolünü üstlendiği Berlin’de iki ödül kazanan Kraliçe Zor Durumda, Saraybosna’da tüm oyuncu ekibine ödül getiren Fantasy bu bölümün öne çıkan filmlerinden.

Festivalde 22 yapımla belgesel maratonu

Belgesel Kuşağı’nda siyaset, müzik, insan hakları, çevre sorunları, aile bağları gibi farklı güncel konuları işleyen, toplumsal değişimleri ele alıp gerçeği belgelerken alışılmadık ve çarpıcı tarzlar izleyen filmler yer alıyor. Festival resmi seçkisinin farklı bölümlerindeki yerli belgeseller Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) tarafından oluşturulan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Festivalle on bir günde Devriâlem

Devriâlem bölümü, en son sinema akımlarını yansıtıyor ve izleyiciyi 11 günlük bir dünya turuna çıkarıyor. Dünya sinemasının en yeni ve nitelikli 27 yapıtının bir araya geldiği bölümde; 2025 Karlovy Vary Film Festivali’nde Özel Jüri Ödülü’nü kazanan, Soheil Beiraghi imzalı Feryat, 2026 Sundance Film Festivali’nden En İyi Yönetmen Ödülü’yle dönen Savaş Zamanı Boşanmak, Claire Denis’nin yönettiği Bekçilerin Çığlığı, 2025 Venedik Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi İş Başında, bu yıl Berlin Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan Nina Roza ve En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan, başrolünde Anders Danielsen Lie’nin olduğu Everybody Digs Bill Evans, başrolünü Isabelle Huppert’in üstlendiği Dünyanın En Zengin Kadını, Anders Thomas Jensen’in yönettiği, Mads Mikkelsen’in başrolünde olduğu Son Viking, Kent Jones imzalı, Willem Dafoe’nun başrolü üstlendiği Geç Gelen Şöhret, 2026 Berlinale açılış filmi İyi Erkek Yok, 2025 Venedik Film Festivali İzleyici Ödülü sahibi Malaga Sokağı ile 2025 Locarno Film Festivali Bağımsız Eleştirmenler Jürisi’nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan ve aynı yıl Saraybosna’da En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görülen Sorella Di Clausura öne çıkıyor.

Yeni keşifler için Heyula

Festival programındaki “Heyula” bölümü ise izleyicileri, sinemanın yeni olanaklarını deneyen filmleri keşfe davet ediyor. Bu bölümde Göl, Dün Gece Teb Şehrini Fethettim, Yo, Aşk Asi Bir Kuştur, Sabaha Karşı, Güvercinler Altın Olsa, Efendimin Büyüleyici Sükûtu, Slet 1988, Hatıra, Barrio Triste ve Masayume filmleri yer alıyor.

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta Grubu Türkiye işbirliğiyle bu yıl da Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler, festivalin bu yılki afişlerinden birine de ilham olan, Metin Erksan’ın filmin yapımcılığını da üstlenen Muzaffer Arslan’ın öyküsünden senaryosunu yazdığı, başrollerini Türkan Şoray, Nebahat Çehre, Ayhan Işık ve Ekrem Bora’nın üstlendiği, 1962 yapımı Acı Hayat’ı Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

Dünden bugüne ışıltısını kaybetmeyen klasikler

Festivalin sinematek niteliğini sürdüren özel bölümlerinden biri de Dünden Bugüne Klasikler. Bu bölümde, hem yeni restore edilen klasikler, yıldönümlerini kutlayan kült filmler ve bu yıla özel, festival afişine ilham olan üç film yer alıyor. Öne çıkan filmler arasında Pet Shop Boys’un bestelediği müzikle gösterilecek olan Potemkin Zırhlısı, 80’ler ruhunu benzersiz oyuncu kadrosuyla yansıtan Gençlik Ateşi / St. Elmo’s Fire, 25. yıl özel gösterimiyle Moulin Rouge! ve yenilenmiş kopyasından gösterilecek olan, sinema tarihinin en ikonik, en gözalıcı, havalı çiftlerinden Alain Delon ile Romy Schneider'in damgasını vurduğu Sen Benimsin sayılabilir.

Köprüde Buluşmalar 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu, her yıl Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve ağ kurma platformu Köprüde Buluşmalar etkinlikleri, 14-16 Nisan tarihlerinde Pera Müzesi, Borusan Müzik Evi, Fransız Kültür Merkezi ve Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yapılacak.

Türkiye’de kendi alanında öncü olan Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme, Work in Progress ve Kısa Film Atölyesi platformları ile sinemacıları desteklemeye devam ediyor. Uzun ve kısa metraj kurmaca projelerden belgesellere, geliştirme ve post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerin uluslararası ölçekteki ilk sektörel sunumlarına olanak tanırken, sanatsal ve finansal ortak yapımlar için de stratejik bir zemin hazırlıyor. Köprüde Buluşmalar seçkisinde bu yıl toplam 23 proje yer alıyor.

21. Köprüde Buluşmalar kapsamında bu yıl Türker İnanoğlu Vakfı (TÜRVAK) desteğiyle İlk Film Teşvik Ödülü takdim edilirken, kısa film kategorisinde ise CUPRA sponsorluğunda CUPRA Kısa Film Ödülü ilk kez sahibini bulacak.

Köprüde Buluşmalar’ın bu yılki ödülleri ayrıca Anadolu Efes, Netflix, Mattepost, Melodika, Postgarden, Filmarka, Lumix, Clermont-Ferrand Film Festivali, Screen Institute, Tallinn Film Festivali, Midpoint, Fata Morgana ve Square Eyes desteğiyle sahiplerini buluyor. Hindistan, Polonya, Hollanda başkonsoloslukları ve Fransız Kültür Merkezi de Köprüde Buluşmalar’a katkı sağlıyor.

Köprüde Buluşmalar’ın her yıl sinemacılara sunduğu kapsamlı eğitim süreci, bu yıl 19:30 Film’in Eğitim Programı Destekçisi olarak katılımıyla daha da güçleniyor. Mart ve nisan aylarında gerçekleştirilen, senaryo geliştirmeden film yapımında yapay zekâ araçlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu program, proje sahiplerinin uluslararası sunumlarına ve profesyonel görüşmelerine en donanımlı şekilde hazırlanmalarına olanak sağlıyor.

Türkiye’den sinemacıların yurt dışında eğitimlere katılmasının önünü açmak üzere yapılan ortaklıklar, Tallinn Film Festivali – Breaking into the Industry Mentorluk Programı ve Clermont-Ferrand Film Festivali – Road to Clermont ödülleriyle ivme kazanırken, Almanya–Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu çerçevesinde Medienboard Berlin-Brandenburg ve Hamburg Schleswig-Holstein MOIN Film Fonu ile işbirliği devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl 10 ortak yapıma toplam 125.000 avro kaynak ayrıldı. Aynı zamanda BerlinAir programı ile iki yönetmen konuk sanatçı olarak Berlin’e gidecek.

21. Köprüde Buluşmalar sunumları Pera Müzesi’nde, birebir toplantılar Borusan Müzik Evi’nde gerçekleştirilirken, tüm sinemaseverlerin ve festival takipçilerinin katılımına açık Sinema Konuşmaları etkinlikleri Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi’nde olacak.

Bu yıl Köprüde Buluşmalar, Fransız Kültür Merkezi ve Beykoz Kundura tarafından düzenlenen İstanbul CinéCollective ile özel bir platform oluşturmak üzere güçlerini birleştiriyor. Bu işbirliği kapsamında Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran’dan seçilecek projeler, platformda sunum yapma ve uluslararası sinema profesyonelleriyle doğrudan bir araya gelme fırsatı bulacak.

Köprüde Buluşmalar Ödülleri, 16 Nisan Perşembe akşamı yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

Gençlere yönelik yaratıcı kurgu atölyesi

İKSV Alt Kat, 45. İstanbul Film Festivali kapsamında, 14-16 ve 17-19 yaş grubundaki gençlere yönelik Yaratıcı Kurgu Atölyesi düzenledi. İKSV 2026 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru Alarko Holding’in desteğiyle gerçekleştirilen "Sanata İlk Adım" projesi kapsamındaki atölye programı, şubat ve mart ayları boyunca çevrimiçi ve ücretsiz olarak düzenlendi.

Beş hafta süren Yaratıcı Kurgu Atölyesi’nde genç katılımcılar, kurgucu Fırat Terzioğlu rehberliğinde “Yap, boz: bir anı kurgulamak” teması etrafında çalıştı. Katılımcılar, şehirdeki gündelik hayatlarından yakaladıkları anlar, duygular ve küçük sahneler üzerinden ilerleyerek; kurguyu hikâye kurma ve yeniden düşünme alanı olarak ele aldılar.

Atölye, katılımcıların filmlerinin izleyiciyle buluşacağı çevrimiçi kapanış etkinliğiyle 11 Nisan'da sona erecek. İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve sürpriz konuklar, genç animasyoncuların işlerini değerlendirecek. Hazırlanan kurgu filmler Nisan ayında İKSV’nin dijital platformlarında paylaşılacak.

Öğrenciler için Eczacıbaşı Genç Bilet 50 TL ve hafta içi gündüz seanslarında öğrenci bileti kontenjanı sınırsız

Festival biletleri 27 Mart Cuma günü 10.30’dan itibaren passo.com.tr'de ve Passo perakende satış noktaları üzerinden genel satışa sunulacak.

“Film Gibi Şehir” afiş sergisi, festival süresince Borusan Müzik Evi’nde

Festival kapsamında ayrıca Borusan Müzik Evi’nde “Film Gibi Şehir” başlıklı bir sergi gerçekleştirilecek. Ücretsiz ziyaret edilebilecek sergide 1920’lerden 1970’lere, içinde İstanbul geçen 34 filmin illüstrasyon afişleri yer alacak. TÜRVAK katkılarıyla İstiklal Caddesi’ndeki Borusan Müzik Evi’ndeki sergi, 7-17 Nisan tarihleri arasında hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Senaryonun İzi: SenaristBir işbirliğiyle üç panel

Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SenaristBir), İstanbul Film Festivali kapsamında, sinemamızın mutfağına ve temel sorunlarına odaklanan üç panelle sinemaseverler ve sektör profesyonelleriyle buluşacak.

Doç. Dr. Perihan Taş Öz’ün moderatörlüğünde gerçekleşecek panellerde bağımsız sinemanın sınırlarından auteur yönetmenlik kıskacına, bir senaryonun kağıttan perdeye olan yolculuğuna kadar pek çok kritik başlık masaya yatırılacak.

13 Nisan günü Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yapılacak panellerin başlıkları: “Bağımsız Sinema Gerçekten Bağımsız Mı?”, “Auteur Olmak Zorunda Mıyız? Bağımsız Sinemada Senarist Olmak!” ve “Senaryonun Yolculuğu”.

Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği Filmleri

İstanbul Film Festivali, 1. Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği programında yer alan filmleri göstererek geleceğin sinemacılarına alan açıyor. Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği, çocukların kendi öykülerini yönetmen koltuğundan anlattıkları öncü bir çalışma olarak hayata geçirildi. 9-14 yaşlarındaki çocuklar kendi senaryolarını yazıp kurgularını oluşturarak telefonlarıyla filmlerini çektiler. Jürinin belirlediği ilk 10 film, İstanbul Film Festivali kapsamında 12 Nisan Pazar günü saat 11.00’de Paribu Cineverse Tepe Nautilus’ta festival izleyicisiyle buluşuyor.

Festival sohbeti: Andrzej Wajda ve sinema tarihindeki izi

Polonya sinemasının dev ismi Andrzej Wajda’nın hem kendi ülkesinin kimlik inşasındaki hem de dünya sinema tarihindeki sarsılmaz yeri, Küller ve Elmaslar gösteriminin ardından düzenlenecek bu söyleşide mercek altına alınıyor. Film tarihçisi Boleslaw Racieski’nin gerçekleştireceği bu festival sohbeti, Wajda’nın Polonya’nın en büyük sinemacılarından biri olarak mirasını ve tarihin dönüm noktalarını görsel birer şiire dönüştürme yetisini derinlemesine inceliyor, Wajda’nın sanatsal vizyonunun günümüz sinemasına etkilerine dair geniş bir perspektif sunuyor. Andrzej Wajda, 2014’te İstanbul Film Festivali’nin Yaşamboyu Başarı Ödülü’nü almıştı. Ölümünün onuncu yılı olan 2026, usta sinemacı onuruna Polonya’da Wajda Yılı ilan edildi. Bu etkinlik Adam Mickiewicz Enstitüsü ile Polonya İstanbul Başkonsolosluğu’nun işbirliği ve katkılarıyla düzenleniyor. Festival sohbeti, 14 Nisan Salı günü Sinematek / Sinema Evi’nde 19.00’daki Küller ve Elmaslar gösteriminin ardından Etkinlik Salonu’nda yapılacak.

45. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ FİLM LİSTESİ

ALTIN LALE YARIŞMASI

Yaz Kampı / Summer Beats / Lise Akoka, Romane Gueret

Diriliş / Resurrection / Bi Gan

Prenses Mumbi / Memory of Princess Mumbi / Damien Hauser

Yalnız Asiler / Only Rebels Win / Danielle Arbid

Rose of Nevada / Mark Jenkin

Lali / Sarmad Sultan Khoosat

Ölü Köpekler Isırmaz / Dead Dogs Don't Bite / Nuri Cihan Özdoğan

Tavuk / Hen / György Palfi

Son Kıyı / The Last Shore / Jean-François Ravagnan

Rose / Markus Schleinzer

Günyüzü / Hear the Yellow / Banu Sıvacı

Tadilat / Renovation / Gabriele Urbonaite

Kuru Taşın Başı / On the Dry Rock / Yeşim Ustaoğlu

Bir Arada Yalnız / LifeLike / Ali Vatansever

Karanlıkta Islık Çalanlar / Those Who Whistle After Dark / Pınar Yorgancıoğlu

YENİ BAKIŞLAR

Aldığımız Nefes / As We Breathe / Şeyhmus Altun

32 Metre / 32 Meters / Morteza Atabaki

Annemin Solgun Çiçekleri / Mom's Pale Flowers / Ali Cabbar

Keçi501 / Goat501 / Evrim Çervatoğlu

En Güzel Cenaze Şarkıları / The Greatest Funeral Hits / Ziya Demirel

Lo-Fi / Alican Durbaş

Süt Çiftliği / The Farm / Elif Eda

Sultana / Ali Kemal Güven

İsimsiz Eserler Mezarlığı / Dump of Untitled Pieces / Melik Kuru

Annem Hakkında / About My Mom / Soner Sert

Hızır7Gün / Hızır7Days / Salih Tuncer Singin

Bağlar, Kökler ve Tutkular / Bonds, Roots and Passions / Sunay Terzioğlu

The Annesi Ninja / Sinan Yabgu Ünal

KISA FİLM YARIŞMASI

Aşk ve Diğerleri / Love and the Others / Berna Sitera Değirmen

İshak / Ishaq / Tuna Kaptan

Yerçekimi / Gravity / Dalya Keleş

Kirpik / Eyelash / Doğa Kılcıoğlu Esen

Aramızda Kalan Her Şey / Everything Between Us / Ilgın G. Korugan

Mavi, Devrim ve VHS Kasetler / Blue, Revolution and VHS Tapes / Serdar Kökçeoğlu

Gece Mesaisi / The Night Shift / Salih Ortaçay

Alis / Beril Tan

Otel / The Hotel / Halil Tanışan

Kraliçe / The Queen / Deniz Uymaz

Taşın Rengi / Color of the Stone / Tuğba Yaşar

N KOLAY GALALARI

Kremlin’in Büyücüsü / The Wizard of Kremlin / Olivier Assayas

Katta Cinayet / Murder in the Building / Rémi Bezançon

Üç Veda / Three Goodbyes / Isabel Coixet

Sessiz Dost / Silent Friend / Ildiko Enyedi

Nirvanna The Band The Show The Movie / Matt Johnson

Mother Mary / David Lowery

Fuze: Fünye / Fuze / David Mackenzie

Pompei: Bulutların Altında / Pompei: Below the Clouds / Gianfranco Rosi

The Christophers / Steven Soderbergh

İyi Şanslar, İyi Eğlenceler, Sakın Ölme / Good Luck, Have Fun, Don’t Die / Gore Verbinski

Normal / Ben Wheatley

Moda / Couture / Alice Winocour

DEVRİÂLEM

Amir’in Kararı / Inside Amir / Amir Azizi

Boşluğa Hitap / Sermon to the Void / Hilal Baydarov

Feryat / Bidad / Soheil Beiraghi

Savaş Zamanı Boşanmak / How to Divorce During the War / Andrius Blazevicius

Alter Ego / Nicolas Charlet, Bruno Lavaine

Şehrin En Yalnız Adamı / The Loneliest Man in Town / Tizza Covi, Rainer Frimmel

İki Laborantın Yorgun Saatleri / The Weary Hours of Two Lab Assistants / Burak Çevik

Comédie-Française / De la Comédie-Française / Martin Darondeau, Bertrand Usclat

Bekçilerin Çığlığı / The Fence / Claire Denis

İş Başında / At Work / Valérie Donzelli

Nina Roza / Geneviève Dulude-De Celles

Arkadaşım Eva / My Friend Eva / Cesc Gay

Mahi / Elias Giannakakis

Everybody Digs Bill Evans / Grant Gee

Dört Eksi Üç / Four Minus Three / Adrian Goiginger

Son Viking / The Last Viking / Anders Thomas Jensen

Geç Gelen Şöhret / Late Fame / Kent Jones

Dünyanın En Zengin Kadını / The Richest Woman in the World / Thierry Klifa

Made in EU / Stephan Komandarev

Baharda Altı Gün / Six Days in Spring / Joachim Lafosse

Connemara / Alex Lutz

Yeryüzü Şarkısı / Earth Song / Erol Mintaş

Sorella Di Clausura / Ivana Mladenovic

İyi Erkek Yok / No Good Men / Shahrbanoo Sadat

Malaga Sokağı / Calle Málaga / Maryam Touzani

Zafere Doğru / To The Victory! / Valentyn Vasyanovych

Kurt, Tilki ve Leopar / The Wolf, The Fox and The Leopard / David Verbeek

BELGESEL KUŞAĞI

Siham’dan Sonra / Life After Siham / Namir Abdel Messeeh

Berona / Barış Altı

Milyonda Bir / One in A Million / Itab Azzam, Jack Macinnes

Habibi Hüseyin / Habibi Hussein / Alex Bakri

Ev / Dom / Massimiliano Battistella

Dansın Özü – Germaine Acogny / Germaine Acogny – The Essence of Dance / Greta-Marie Becker

Roman Gibi / Like A Novel / Tayfun Belet

Nova '78 / Aaron Brookner, Rodrigo Areias

Amílcar / Miguel Eek

MegaDoc / Mike Figgis

Hümanist Bir Deha Gazi Yaşargil / Master of Brains Gazi Yasargil / Atıl İnaç

Kadranı Olmayan Saat / Clock Without A Dial / Fatma Karakuş Kaçmaz

Yaşamaya Mecbursun! / Longing for the Sun / Caner Kaya

Posta Kutusu 213 Diyarbakır / Mailbox 213 Diyarbakir / Orhan Miroğlu

Yavaş Ölüm / İlkay Nişancı

Hikâyemin Neresindeyim? / Where Am I in My Story? / Nalin Acar, Adar Taş

Yıkılmak / The Defeat / Mehmet Ali Sevimli

Amerikalı Doktor / American Doctor / Poh Si Teng

2m2 / Volkan Üce

Hayatta Kalanlar / Who is Still Alive / Nicolas Wadimoff

Detroit Çocukları / Sons of Detroit / Jeremy Xido

The Making of Michel Petite / Feyyaz Yıldırım

GENÇ USTALAR

Kuşatma Kayıtları / Chronicles from the Siege / Abdallah Alkhatib

Tutun Bana / Hold Onto Me / Myrsini Aristidou

Obsession / Curry Barker

Palmiyelerin Ardında / Behind the Palm Trees / Meryem Benm’Barek

İşe Yarar Bir Hayalet / A Useful Ghost / Ratchapoom Boonbunchachoke

Denize Doğru / Istanbul Calling / Alexandre Büyükodabaş

Cennet / Paradise / Jérémy Comte

Göl Hikâyeleri / Sunfish (& Other Stories on Green Lake) / Sierra Falconer

Kraliçe Zor Durumda / Queen at Sea / Lance Hammer

Kısa Yaz / Short Summer / Nastia Korkia

Fantasy / Kukla

Burası Nasıl Bu Kadar Yeşil? / How Come It’s All Green Out Here? / Nikola Lezaic

Filipiñana / Rafael Manuel

Denizin Getirdikleri / Beachcomber / Aristotelis Maragkos

Ayşa Uçup Gidemiyor / Aisha Can’t Fly Away / Morad Mostafa

Ish / Imran Perretta

Ateşle Sınav / Hearts on Fire / Aurélien Peyre

Adalet Peşinde / Prosecution / Faraz Shariat

Yurtsuz / Trial of Hein / Kai Stänicke

Kara Yılan / The Black Snake / Aurélien Vernhes-Lermusiaux

HEYULA

Göl / The Lake / Fabrice Aragno

Dün Gece Teb Şehrini Fethettim / Last Night I Conquered the City of Thebes / Gabriel Azorín

Yo, Aşk Asi Bir Kuştur / Yo, Love is a Rebellious Bird / Anna Fitch, Banker White

Sabaha Karşı / Waking Hours / Federico Cammarata, Filippo Foscarini

Güvercinler Altın Olsa / If Pigeons Turned to Gold / Pepa Lubojacki

Efendimin Büyüleyici Sükûtu / Wondrous Is the Silence of My Master / Ivan Salatić

Slet 1988 / Marta Popivoda

Hatıra / Memory / Vladlena Sandu

Barrio Triste / Stillz

Masayume / Nao Yoshigai

DÜNDEN BUGÜNE KLASİKLER