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Gloria Bell

Yönetmen: Sebastián Lelio

Şilili yönetmen Lelio, son birkaç yılın en verimli sinemacılarından biri. 2017'de sadece Oscar adayı “Muhteşem Kadın”ı değil, başrollerinde Rachel McAdams ve Rachel Weisz'ın oynadığı “İtaatsizlik”i (Disobedience) de çekmişti. Her iki filmin başarısının ardından bu kez 2013 yapımı “Gloria”nın Hollywood için gerçekleştirdiği yeniden çevrimiyle geliyor karşımıza... 50'li yaşlarında boşanmış, yalnız bir kadının dans tutkusunu ve yaşama enerjisini anlatan filmin ilk çevrimi, tüm dünyada çok olumlu tepkiler almıştı.