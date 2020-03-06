Doktorlar metroda! Koronavirüsten korunmak için bunları anlattılar - Haberler

HABERTURK.COM

Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla metro araçlarında ve istasyonlarında yapılan dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra İstanbul Gönüllüleri Doktorlar Grubu da metroda virüsten korunmak için ellerin nasıl yıkanması gerektiğini anlattı.

"Birbirimizi korursak kendimiz de korunmuş olacağız. Bu da korona için çok etkili bir yöntem" denildi.

METROBÜS İSTASYONLARINA EL DEZENFEKTANI

Geçtiğimiz günlerde de İETT, metrobüs istasyonlarının girişlerine vatandaşların el hijyeni için dezenfektan cihazları yerleştirdiğini açıklamıştı.

Başlangıç olarak Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastanesi, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarında başlatılan uygulamanın, kısa sürede metrobüs hattındaki 44 istasyonun tamamına yayılacağı ifade edilmişti. 1000 kullanımlık dezenfektan cihazları, gün içinde istasyon görevlileri tarafından kontrol edilecek. Biten solüsyon yeniden tamamlanarak el hijyeninin korunmasında devamlılık sağlanacak.

DÜNYA GENELİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3 BİN 383 OLDU

Dünya genelinde koronavirüs hasta sayısı 98 bin 382 kişiye yükseldi, virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 bin 383 oldu. Dünya genelinde ülkeler virüse karşı tedbir alırken, ABD Senatosu koronavirüs ile savaşmak için 8,3 milyar dolar bütçe ayırdı.

ELLERİMİZİ NASIL YIKAMALIYIZ?

TÜRKİYE TUVALETTEN ÇIKTIKTAN SONRA ELİNİ SABUNLA YIKAYAN ÜLKELER ARASINDA 2'NCİ

Statista'nın araştırmasına göre; Avrupa'daki birçok ülke tuvalet çıkışlarında el yıkama konusunda sınıfta kaldı. Tuvaletten çıktıktan sonra elini sabunla yıkayan ülkeler sıralamasında Türkiye yüzde 94'lük oranla 2'nci sırada. El yıkama alışkanlığı sıralamasında 1'inci olan ülke ise yüzde 96 ile Bosna Hersek. Araştırmaya göre; ellerini en az yıkayan ülkelerar yüzde 50'lik oranla Hollandalılar. Hollandalıların sadece yüzde 50'si tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkıyor. Bu oranı yüzde 57 ile koronavirüsün Avrupa'daki merkez üssü İtalya takip ediyor.