Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri ve Karabük çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, bu gece saatlerinde güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK