İstanbul Havalimanı metrosunda yeni rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın 16 Şubat tarihinde 44 bin 467 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, hattın bugüne kadar bir günde taşıdığı en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdığını açıkladı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın önceki rekorunu 6 Ekim 2025’te 42 bin 921 yolcu ile kırdığını anımsatan Bakan Uraloğlu, “Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Hattımızın Kargo Terminali-Kâğıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana toplam 28,6 milyon yolcuya hizmet verdik.” dedi.

Birçok “en”i bünyesinde barındıran Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’nın İstanbul’un en uzun metro hatlarından biri olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama yaklaşık 1 milyon yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5’i ise Gayrettepe istasyonumuzu kullanıyor.”