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İstanbul Havalimanı'nda hisse satışı iddiası

HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul Havalimanı'nı işleten IGA'nın hisse satışı yapacağı iddia edildi. Bloomberg'in aktardığına göre yüksek şirket borcu nedeniyle satış kararı alan IGA, ABD merkezli yatırım bankası Lazard'ı yetkilendirdi. Potansiyel alıcılar ise Vinci, ADP, TAV ve Ferrovial. IGA konsorsiyumundaki Kolin daha önce yüzde 20 hissesini Kalyon İnşaat'a satmıştı

İstanbul Havalimanı

İstanbul'un dev havalimanını işleten IGA konsorsiyumunun bazı paydaşlarının 11 milyar dolarlık yatırımdaki hisselerini satmak için varlık yönetim şirketi Lazard'ı yetkilendirdiği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre ABD'li şirket IGA'nın bazı üyeleriyle havalimanının değerlemesini yapmak için çalışma halinde ve potansiyel alıcılarla görüşmeleri yönetecek.

Bloomberg, konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberine göre İstanbul Havalimanı ile ilgilenenler arasında İtalya'nın dev inşaat şirketi Vinci ve Türkiye'den TAV Holding'in yanı sıra Fransız Aeroports de Paris ve İspanyol Ferrovial SA da bulunuyor. 

Haberde yer alan veriye göre IGA, aldığı 5.7 milyar Euro tutarında kredi ile Türkiye'nin en yüksek şirket borcu yüküne sahip kuruluşu ve 25 yıllık işletme hakkı için her yıl devlete 1.1 milyar Euro ödüyor.

İsmini vermek istemeyen bir kaynağa göre, potansiyel alıcıları düşündüren konu da ödenen bu yüksek kira bedeli. 

İstanbul Havalimanı'nın yüklenicisi ve işletmecisi olan konsorsiyumda Cengiz İnşaat, Limak Holding, Mapa İnşaat, Kalyon İnşaat ve Kolin İnşaat yüzde 25 eşit hisseye sahipti ancak Kolin'in yüzde hissesini satmasının ardından Kalyon'un payı yüzde 35'e çıkmış, Limak ve Mapa da yüzde 20 hisseyle devam ediyordu.

Bir IGA yetkilisinin şirketin hisse satma gibi bir planı olmadığını söylediğini aktaran Bloomberg; Vinci, ADP ve TAV ile Lazard tarafından konu hakkında yorum yapılmadığı bilgisini paylaştı. 

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