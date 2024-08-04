İstanbul Havalimanı yolunu kilitleyen kaza
Arnavutköy'de kontrolden çıkan bir minibüs bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı civarında trafik yoğunluğu oluştu.
Giriş: 04.08.2024 - 15:34 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:38
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Arnavutköy D-020 kara yolunda, Suat Y'nin kullandığı minibüs, bariyerlere çarparak devrildi.
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Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
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Minibüs çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, karayolları ekipleri kaza yerini temizledi.