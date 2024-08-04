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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Havalimanı yolunu kilitleyen kaza | Son dakika haberleri

        İstanbul Havalimanı yolunu kilitleyen kaza

        Arnavutköy'de kontrolden çıkan bir minibüs bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı civarında trafik yoğunluğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:34 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:38
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        Arnavutköy D-020 kara yolunda, Suat Y'nin kullandığı minibüs, bariyerlere çarparak devrildi.

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        Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

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        Minibüs çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, karayolları ekipleri kaza yerini temizledi.

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        Kaza dolayısıyla İstanbul Havalimanı karşısı Hasdal yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

        #İstanbul Arnavutköy
        #trafik kazası
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