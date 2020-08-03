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İHA

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için memleketlerine ve tatil yörelerine giden vatandaşların İstanbul’a dönmeye başlamasının ardından İstanbul Havalimanı’nda hareketlilik dikkat çekti. Kurban Bayramı tatilinin yarın bitecek olması nedeniyle tatillerini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüşü, İstanbul Havalimanı’nı hareketlendirdi.

"AİLEMİZİ GÖRÜP KURBANI KESTİK"

İHA'da yer alan habere göre bayram tatilini ailesiyle birlikte memleketi Adıyaman'da geçiren Hüseyin Erşen, "Kurbanlarımızı kestik. Aile ve akraba ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Babamızı, annemizi görmeye gittik. Şimdi de geri döndük" diye konuştu.

YETKİLİLER TÜM ÖNLEMLERİ ALDI

Tatilcilerin İstanbul’a dönüşünün başlamasının ardından İstanbul Havalimanı yetkilileri tüm önlemleri aldı. Korona virüs önlemleri kapsamında yolcuları sık sık uyaran yetkililer, yolcuların önlemleri gevşetmesine izin vermedi.