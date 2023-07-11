Bu nedenle tasarruf yapılmasının önemli olduğunu belirten Özdemir, "Hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde daha da artacak. Bu durum barajlardaki suyun buharlaşmasında etkili olacak" dedi. (Kazandere Barajı)

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Özdemir, İstanbul'a su sağlayan bazı barajların kuruma seviyesine yaklaştığının altını çizerek, şunları kaydetti: "İstanbul'a su sağlayan Kazandere ve Papuçdere Barajlarındaki su seviyesindeki düşüş artık o barajlardan su sağlanamayacağını göstermektedir. Bu barajların, bu sene yeteri kadar yağış alamaması bize şiddetli kuraklığı işaret ediyor. Diğer barajlar için tehlike arz etmektedir. Onun için önlem alınmalı, kesinlikle su tasarrufunda bulunulmalıdır." (Kazandere Barajı)