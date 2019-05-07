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İstanbul iftar saati kaçta? 7 Mayıs 2019 Diyanet İstanbul iftar vakti

Milyonlarca müslüman vatandaş Ramazan Ayı'nın ikinci iftarı için geri sayıma başladı. 7 Mayıs 2019 Salı günü orucunu açacak İstanbul sakinleri için Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul iftar saatlerini açıkladı. Peki İstanbul iftar saati kaçta?

İstanbul iftar saati

İstanbul iftar saati kaçta? sorusu oruç tutan müslüman vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul iftar saati için resmi sitesinden ezan vakitlerini paylaşıyor. Ramazan Ayı'nın ikinci iftarının yapılacağı 7 Mayıs Salı akşamında İstanbul iftar vakti haberimizde...

İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA?

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İFTARA NE KADAR KALDI? 7 MAYIS

İstanbul iftar saati, Ramazan ayının ikinci orucunu açmak için hazırlıklarını yaparken, iftar vaktini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da iftar saat 20.13'de okunacak akşam ezanıyla yapılırken, Ankara'da 19.55'te, İzmir'de 20.15'te, Iğdır'da 19.10'da oruçlar açılacak. Ramazanın ilk gününün ilk iftarı 19.07'de Hakkari'de, son iftarı ise saat 20.24'te Edirne'de açılacak.

RAMAZAN AYI BU YIL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için ramazan 29 gün sürecek. Buna göre, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü en uzun oruç 16 saat 10 dakika ile Sinop'ta, en kısa oruç ise 15 saat 33 dakika ile Hatay'da tutulacak.

Dünyada ramazanın ilk günü en uzun orucu 18 saat 57 dakika ile Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'in Tromso şehrindeki, en kısa orucu ise 13 saat 29 dakika ile Gabon'un Libreville şehrindeki Müslümanlar tutacak.

Ramazanın ilk gününün ilk iftarı 19.06'da Hakkari'de, son iftarı ise saat 20.23'te Edirne'de açılacak.

İFTARIN SÖZLÜK ANLAMI

Sözlükte fatr “yarmak, kesmek; yaratmak, icat etmek”, bu kökten türeyen iftâr ve fıtr kelimeleri diğer bazı anlamların yanı sıra “orucu açmak, oruçluya orucu açtırmak, başlanmış bulunan orucu bozmak veya hiç oruç tutmamak” gibi mânalara gelir. Kur’an’da fatr kökünün çeşitli türevleri kullanılmakla ve ayrıca oruçtan ve oruç tutmamayı haklı kılan bazı mazeretlerden söz edilmekle birlikte (el-Bakara 2/184-185, 187) kelime olarak iftar ve fıtr geçmez. Hadislerde ve sahâbe sözlerinde ise oruç ibadetiyle ilgili birçok ayrıntılı hüküm belirtilirken bu iki kelimenin yukarıdaki anlamlarda yaygın bir kullanıma sahip olduğu görülür. Bu mânaların her birinde iradî olarak oruca aykırı bir davranışta bulunma söz konusu olduğundan iftar âdeta imsak ve savm kelimelerinin karşıt anlamlısı gibi yer almıştır.

Fıkıh literatüründe iftar kelimesi, sözlük anlamıyla bağlantılı olarak ister oruç açma isterse bozma ve oruç tutmama şeklinde olsun “oruca aykırı bir davranışta bulunma” mânasında kullanılmakla birlikte, bunlar arasında “oruçlu kimsenin vakti gelince usulüne uygun biçimde orucunu açması” mânasının daha belirgin olduğu ve kelimenin bu yönde terim anlamı kazandığı söylenebilir. Nitekim Türkçe’de de iftar “orucu açma” mânasına gelir.

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