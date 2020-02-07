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AA

İstanbul İhracatçı Birlikleri açıklamasına göre, birlik bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2020 yılının ocak ayında 655 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 9,5 ihracat artışı sağladı.

İİB, genel sekreterlikler bazında ihracatını en fazla arttıran ilk beş birliğin arasında yer aldı. İstanbul ihracatçıları, ocak ayında yaklaşık 185 ülke pazarına ürün sattı.

İİB, yeni yılın ilk ayında, değer bazında en fazla ihracatı 53,5 milyon dolar ile Norveç'e gerçekleştirdi. İİB, Norveç'in ardından değer bazında en fazla Irak, Almanya, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan'a ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Norveç'e gemi ve yat; Irak'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri, hayvansal mamuller; Almanya'ya ise fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri öne çıktı.

İHRACAT RAKAMLARI FARKLI SEKTÖRLERDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Öte yandan, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR),ocak ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 7,6 artırarak, yaklaşık 170 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise yeni yılın ilk ayında 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5 artış sağladı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği de (GYHİB),2020'nin ocak ayında, bir önceki döneme göre ihracatını yüzde 18.4 artırarak yaklaşık 109 milyon dolar tutarında ihracat yaptı ve sektör, ihracatını en yüksek oranla arttıran sektörlerden biri oldu.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (İSHİB),Ocak ayında toplam ihracatı 64 milyon dolar oldu.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB),ocak ayında 55,5 milyon dolarlık ihracat yaparken, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 36 ihracat artışı sağlayarak 30,5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) ise ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,5 ihracat artışı sağladı ve 18 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

"YENİ YILA BAŞARILI BİR GİRİŞ YAPTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhsin Çakıcı, İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak 2020 yılının ilk ayını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 ihracat artışı ile bitirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin genel ihracat artış oranından daha fazla bir oranda ihracat artışı gerçekleştirdik. İİB, ocak ayında Genel sekreterlikler bazında Türkiye'nin en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ilk beş ihracatçı birliğinden biri oldu. Ocak ayında en fazla ihracat Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Yeni yıla başarılı bir giriş yaptık. Türkiye’nin büyümesine katkıda bulunmak için dünya pazarlarında yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bunun karşılığını alıyoruz."