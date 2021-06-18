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Megakentin üstünü kara bulutlar sardı! Beklenen yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı megakentin üstünü kara bulutlar sardı. Bazı bölgelerde ise taşkınlar oluştuğu gözlendi. Kuvvetli yağış Sultangazi'de de su baskınlarına yol açtı. İlçede araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı. Öte yandan kuvvetli yağış tramvay seferlerini de durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor

İstanbul karardı! Kuvvetli yağış başladı - Haberler
İstanbul karardı! Kuvvetli yağış başladı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Kentin üstünü siyah yağmur bulutları sardı. Kentin batı ilçelerinde başlayan yağmur merkeze doğru ilerliyor.

Öte yandan Mecidiyeköy'de aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Su birikintilerinden kaçmak isteyenler ise atlayarak ilerlemek zorunda kaldı.

Kuvvetli yağış Sultangazi'de de su baskınlarına yol açtı. Cebeci Mahallesi'nde bazı sokaklar su altında kaldı. Araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı.

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de, "Dikkat! Sağanak kuvvetlendi. Avrupa yakasında alt geçitlerden uzak durunuz" paylaşımında bulundu.

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TRAMVAY SEFERLERİ YAPILAMIYOR

Kuvvetli yağış tramvay seferlerini de durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.

Metro İstanbul'dan yapıyan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.

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