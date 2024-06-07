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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul kurban kesim yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban kesim tesisleri nerede? İBB açıkladı!

        İBB açıkladı: İstanbul Avrupa ve Anadolu kurban satış ve kesim tesisleri nerede?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurban satış ve kesim yapılması için Avrupa ve Anadolu'da toplamda 5 tesis ayırdı. Söz konusu 5 tesis, İBB tarafından hizmete sunulan Kurban Mobil Uygulaması ile kolayca bulunabilecek. İşte, İstanbul Avrupa ve Anadolu kurban kesim yerleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:39
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yakasında 2, Anadolu Yakasında ise 3 olmak üzere toplamda 5 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verecek. Kesilen kurban etlerinin paketlenmesi için vatandaşlara 240 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı ve ücretsiz olarak dağıtılacak. Peki, İBB Avrupa ve Anadolu kurban kesim yerleri nerede? İşte, detaylar...

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        İBB KURBAN KESİM YERLERİ

        İBB, hem Avrupa hem de Anadolu için kurban kesim yerlerini açıkladı. Tesislerin içerisinde mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfe gibi tüm ihtiyaçların karşılanacağı sosyal alanlar da bulunuyor. İBB’ye ait 7 bin büyükbaş, 4 bin küçükbaş olmak üzere toplam 11 bin hayvan kapasiteli kurban satış ve kesim alanları şöyle;

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        İstanbul Anadolu Yakası kurban satış ve kesim yerleri

        Paşaköy- Sancaktepe

        Ferhatpaşa-Ataşehir

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        İBB Avrupa Yakası kurban satış ve kesim yerleri

        Alibeyköy-Eyüpsultan

        Kayaşehir- Başakşehir

        5

        KURBAN SATIŞ YERLERİ UYGULAMA SAYESİNDE BULUNABİLECEK

        İBB tarafından hizmete sunulan Kurban Mobil Uygulaması ile İBB’ye ait kurban satış ve kesim yerleri kolaylıkla bulunabilecek. Kurbanlık hayvanların kontrollerinin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden alınan hayvan küpe kayıtları da uygulamanın içerisinde yer alıyor.

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        KURBAN MOBİL UYGULAMASINDA BİRÇOK BİLGİ YER ALIYOR

        IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama ile İBB’nin tesislerinde kurbanlarını kestirecek vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler de yapılacak. Ayrıca uygulamaya İstanbul Senin uygulaması üzerinden de ulaşılabilecek ve vatandaşlar kurban kesim sırasını takip edebilecek. Öte yandan İBB kurban satış ve kesim alanlarında ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti de verilecek.

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        KAÇAN KURBANLIKLAR YAKALANACAK

        İBB, kaçan kurbanlıklar için Boğa Yakalama Timleri kurdu. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek ekipler, ihbar üzere kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edecek.

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