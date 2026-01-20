İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 21 şüpheli yakalandı. Tefecilerin borcunu ödemesine rağmen iş adamanın elinden 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 aracını zorla aldıkları iddia edildi.

ŞEBEKENİN ELİNDEN KURTULAMADI

İHA'nın haberine göre; İstanbul’da bir iş adamı, iddiaya göre ekonomik sıkıntıya düşünce tefecilere başvurdu. Yüksek faizli borç para aldığı tefecilere borcunu bir süre sonra ödeyen kişi, şebekenin elinden kurtulamadı.

TEFECİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre yüksek faizli aldığı borçlarını ödemesine rağmen tefeciler; 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 aracını iş insanından zorla aldı. Taşınır ve taşınmaz varlıkları elinden alınan kişi, Anadolu Adliyesine giderek tefecilerden şikayetçi oldu. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele polisi, tefecileri teknik ve fiziki takibe aldı.

BORÇLARINI ÖDEMESİNE RAĞMEN MÜLKLERİNE EL KONULDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; müştekinin, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle şüphelilerden faizle borç para aldığı, borçlarını ödemesine rağmen 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 adet aracının şüpheliler tarafından elinden alındığı yönündeki beyanları üzerine zanlıların yakalanması için bu sabah 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.