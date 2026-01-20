Habertürk
        İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 21 gözaltı

        İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 21 gözaltı

        İstanbul'da ekonomik sıkıntı yaşayan bir iş insanının, borç almak için tefecilere başvurduğu iddia edildi. Borcunu ödemesine rağmen şebekenin baskısından kurtulamayan iş insanının 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ve 15 aracının zorla alındığı öne sürüldü. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:03 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:03
        İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 21 şüpheli yakalandı. Tefecilerin borcunu ödemesine rağmen iş adamanın elinden 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 aracını zorla aldıkları iddia edildi.

        ŞEBEKENİN ELİNDEN KURTULAMADI

        İHA'nın haberine göre; İstanbul’da bir iş adamı, iddiaya göre ekonomik sıkıntıya düşünce tefecilere başvurdu. Yüksek faizli borç para aldığı tefecilere borcunu bir süre sonra ödeyen kişi, şebekenin elinden kurtulamadı.

        TEFECİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

        İddiaya göre yüksek faizli aldığı borçlarını ödemesine rağmen tefeciler; 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 aracını iş insanından zorla aldı. Taşınır ve taşınmaz varlıkları elinden alınan kişi, Anadolu Adliyesine giderek tefecilerden şikayetçi oldu. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele polisi, tefecileri teknik ve fiziki takibe aldı.

        BORÇLARINI ÖDEMESİNE RAĞMEN MÜLKLERİNE EL KONULDU

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; müştekinin, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle şüphelilerden faizle borç para aldığı, borçlarını ödemesine rağmen 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 adet aracının şüpheliler tarafından elinden alındığı yönündeki beyanları üzerine zanlıların yakalanması için bu sabah 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        İstanbul merkezli olmak üzere Sakarya ve Iğdır illerini de kapsayan 3 ilde, örgütlü tefecilik suçuna yönelik yapılan baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarılırken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kızının erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı

        Karabük'te, Murat K. tartıştığı kızının erkek arkadaşı Berk H.'yi (23) pompalı tüfekle ayağından vurarak yaraladı. Çevredeki bir binaya sığınan yaralı Berk H. ambulansla hastaneye kaldırılırken, daha sonra çevreye rastgele ateş eden Murat K. polis tarafından gözaltına alındı.

