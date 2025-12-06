Habertürk
        İstanbul Modern Sinema'da 'Bakma Eylemi'

        İstanbul Modern Sinema'da 'Bakma Eylemi'

        İstanbul Modern, 11 Aralık Perşmebe günü sanatçı Ali Kazma'nın son 15 yılda ürettiği kısa filmlerden oluşan bir seçkiyi 'Bakma Eylemi' başlığı taşıyan program çerçevesinde sanateverlerle buluşturacak

        Giriş: 06.12.2025 - 23:15 Güncelleme: 06.12.2025 - 23:15
        İstanbul Modern Sinema'da 'Bakma Eylemi'
        İstanbul Modern, “Aklın Manzaraları” sergisi kapsamında, sanatçı Ali Kazma tarafından tasarlanan özel bir sinema programına ev sahipliği yapacak. “Bakma Eylemi” başlığını taşıyan programda, Kazma’nın son 15 yılda ürettiği kısa filmlerden oluşan bir seçki yer alıyor. 11 Aralık 2025 Perşembe günü Türk Tuborg A.Ş katkılarıyla gerçekleşecek program, belgesel sinemanın önemli isimlerinden Frederick Wiseman’ın Londra’daki aynı adlı müzenin içinde geçen Ulusal Müze filmiyle başlayacak. Ardından Kazma’nın küratörlüğünü üstlendiği kısa film seçkisi gösterilecek. Günün sonunda ise Müge Turan’ın moderatörlüğünde Ali Kazma ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.

        Ali Kazma
        Ali Kazma
        Program kapsamındaki Ali Kazma film seçkisi, sanatçının son 15 yılda ürettiği kısa filmler aracılığıyla insan emeğine, bedensel ritimlere ve modern dünyanın görünmez mekanizmalarına dair yoğun bir gözlem alanı sunuyor. Kazma’nın kamerası matbaadan un fabrikasına, cezaevinden madene uzanan farklı üretim ve çalışma ortamlarında insanın üretme, direnme ve var olma biçimlerini takip ediyor. Filmler, kimi zaman tek bir harekete, kimi zaman bir işlem ya da mekâna odaklanarak kendi mikro-evrenlerini kuruyor; izleyiciyi hem maddi gerçekliğin ayrıntılarını fark etmeye hem de bu ayrıntıların işaret ettiği kolektif düşünme alanına yönlendiriyor.

        Mutfak
        Mutfak

        12 filmlik seçki

        Toplam 82 dakikadan oluşan 12 filmlik seçki, belgeseli bir anlatı türünden çok bir düşünme pratiğine dönüştüren Kazma’nın gündelik olanla istisnai olanı aynı estetik düzlemde buluşturan yaklaşımını görünür kılıyor. Seçkide yer alacak filmler şöyle sıralanıyor: Film (2013), FinisTerrae (2019), Memur (2011), Mutfak (2010), Cezaevi (2013), Matbaa (2019), Maden (2017), Oyun (2014), Top Fuel (2020), Kasa (2015), Un Fabrikası (2022), Mürekkep Adam (2025)

        Oyun
        Oyun
        Ulusal Galeri (National Gallery) gösterimi

        Frederick Wiseman’ın Ulusal Galeri (National Gallery, 2014) filmi, Londra’daki aynı adlı kurumun iç mekânlarında geçerek izleyiciyi müzenin perde arkasına uzanan kapsamlı bir yolculuğa çıkarıyor. Fransa, ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı olan film, Orta Çağ’dan 19. yüzyıla uzanan geniş bir zaman diliminden batı sanatının başyapıtlarını ele alırken, bir yandan da müzenin işleyişini, çalışanlarını, ziyaretçilerini ve eserlerle kurulan ilişkileri ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. Wiseman’ın karakteristik gözlemci üslubuna sahip olan film, neredeyse 200 yıllık bir kurumun nasıl çalıştığını tüm katmanlarıyla incelerken, izleyiciyi eserlerin ve bizzat filmin oluşturduğu karşılıklı bir “bakış” atmosferine davet ediyor.

        Finis Terrae
        Finis Terrae

        Bakma Eylemi Programı:

        • Ulusal Galeri (National Gallery, 2014) – Gösterim: 13.00
        • Ali Kazma Film Seçkisi – Gösterim: 16.30
        • Ali Kazma Söyleşi – 19.00

        Filmlerin gösterimi için ziyaretçiler, biletlerini gösterim günü gişeden temin edebilir. Biletler, Türkiye'de ikamet eden ziyaretçiler için ücretsizdir.

        #İstanbul Modern Sinema
        #İstanbul Modern
