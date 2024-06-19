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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Şile'de plajda at dehşeti - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!

        İstanbul Şile'de plaja getirilen 2 at, sahiplerinin elinden kaçarak denize girenlerin arasına daldı. Olayın ardından plaja polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananların olduğu olay anı, cep telefonu kamerasına da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:59
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        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
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        İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay, dün Şile'de bir plajda yaşandı. Edinilen bilgilere göre plaja iki kişi, atlarla gelerek denize girdi.

        ATLAR VATANDAŞLARIN ARASINA DALDI

        DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra huysuzlanan atlar, sahiplerinin elinden kaçarak plajda güneşlenen vatandaşların arasına daldı. Olay sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.

        AMBULANS VE POLİS SEVK EDİLDİ

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan korku dolu anları ise bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        YAŞANANLAR KAMERADA

        Görüntülerde, deniz kenarında bir kişinin at üzerinde gitmeye çalıştığı, bir kişinin ise atın yularından tuttuğu görülüyor.

        VATANDAŞLAN SAĞA SOLA KAÇIŞTI

        Kısa süre sonra ise atların huysuzlanarak sahiplerinin elinden kurtularak kaçtığı, deniz kenarında güneşlenen vatandaşların arasında daldığı ve vatandaşların atlardan kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

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