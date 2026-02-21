Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 21 Şubat 2026 Cumartesi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 21 Şubat Cumartesi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Şubat 2026 Cumartesi günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 01:43 Güncelleme: 21.02.2026 - 01:43
        İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme getirdi. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerine su verilemiyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 21 Şubat 2026 Cumartesi İSKİ planlı su kesintileri...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        'Gazi' olmak istiyorlar

        Anadolu'nun kapısı Malazgirt'ten önce Ani ile açıldı: İlk camiden ilk suda doğuma, Rus mimarisinden kristal karlara kadar Kars, binlerce yıllık mirasını 'Gazi' ünvanıyla taçlandırmak istiyor. Kars'tan 1992'de ayrılarak il statüsü kazanan Ardahan, sadece coğrafi yüksekliğiyle değil, köklü tarihi ve s...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
