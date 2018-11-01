İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Akıncı'dan açıklama

Akıncı, Işık Üniversitesi Maslak kampüsünde düzenlenen 7. İstanbul Finans Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Londra, Dubai, Hong Kong ve New York gibi dünyadaki bütün finans merkezlerinin arkasında çok güçlü bir tahkim merkezi bulunduğunu ifade etti.

Doğrudan yatırımcının bir ülkeden çıkış kararı almasının çok ciddi ve hızlı olmayan bir süreç olduğunu aktaran Akıncı, finans giriş ve çıkışlarının ise bir bilgisayar tuşuna basmak kadar kolay gerçekleştiğini vurguladı.

AA'nın haberine göre Akıncı, dünyadaki tüm finans merkezlerinin; "güzel finans ürünleri", "dünya standartlarında donanım" ve "milletlerarası standartlarda hukuki güvenlik ve hizmet" sağlandığını söylediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu söylemek bizim coğrafyamızda hiç kolay değil. Kolay olsa dahi hiç kimse uluslararası ticarette bir başkasının milli mahkemelerinde davalarını görmek istemez. Bu mutlaka milli mahkemelerin taraflı olduğu, milliyetçi olduğu anlamına gelmez. Düşünün, siz şampiyonluk maçınızı bir başkasının sahasında oynamak ister misiniz? İstemezsiniz. En başta beklentiniz maçı tarafsız bir sahada oynamak olur. Dolayısıyla uluslararası finans merkezinden bahsettiğimizde, bununla beraber bir tahkim merkezinin bulunması gerekir. Çünkü tahkim merkezi en başta yatırımcıya nötr bir çözüm yolu olarak kendisini ifade eder. Eğer iyi bir tahkim merkeziyse, milletlerarası standartları yakalar. Yatırımcı hangi coğrafyada olursa olsun, orada milletlerarası standartlarda bir tahkim merkezi varsa 'kendimi rahat hissediyorum' mesajını alabilir."

"İSTANBUL, COĞRAFİ KONUMU İTİBARIYLA ZATEN DOĞAL BİR MERKEZ"

Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC'ın Türkiye için çok önemli bir fırsat olarak öne çıktığını belirterek, "Biz milletlerarası standartlarda bir tahkim merkezine sahibiz. İstanbul'da bir finans merkezi hayal ediyorsak bu hayalin içinde mutlaka ISTAC olmalıydı." dedi.

Seyahat ederken 4 saatin "sihirli" bir süre olduğuna işaret eden Akıncı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pilotlar için bile böyle... 4 saati geçtiğinde 1 gün dinlenmeleri gerekiyor. Siz 4 saatlik mesafelerde günübirlik toplantılar yapabilirsiniz. Bu iş dünyasına inanılmaz bir hareket kabiliyeti sağlıyor. İstanbul, 4 saatlik uçuşla bu gezegenin neredeyse yarı nüfusuna ulaşabilecek bir konumda. Neredeyse bu gezegenin yarı ekonomisine ulaşabilecek bir konumda. Bu durum İstanbul'u biz hiçbir şey yapmadan dahi uluslararası bir merkez haline getiriyor. İstanbul, coğrafi konumu itibarıyla zaten doğal bir merkez."

Akıncı, THY'nin, dünyanın iş yapılan neredeyse tüm bölgelerine İstanbul'dan doğrudan uçuş sağladığını, bu durumun İstanbul'u son derece cazip hale getirdiğini söyledi.

Türkiye'de kolay ve ucuz maliyetli vize alınabilmesinin de önemine işaret eden Akıncı, "Duruşma için tahkimden davet geliyor, konsolosluğa götürüyoruz bunu, bazı ülkelerde konsolosluk vize vermiyor. İnanılır gibi değil. Yüz milyonlarca dolarlık davalarda o firmanın mühendisine vize vermiyor." ifadelerini kullandı.

Akıncı, ISTAC'ın, İstanbul Finans Merkezi'nin bir parçası olarak kurulduğunu, şu anda Levent'teki TOBB binasında faaliyetlerini sürdürdüklerini ve davalarının çoğunun uluslararası düzeyde bulunduğunu bildirdi.

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