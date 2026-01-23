Habertürk
        İstanbul Ticaret Odası 144 yaşında

        İstanbul Ticaret Odası 144 yaşında

         İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun kuruluşunun 144'üncü yıl dönümü vesilesiyle üye işletmeleri tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:40 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:40
        İstanbul Ticaret Odası 144 yaşında
        İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, "İTO etkisini ve gücünü Türkiye’nin her köşesinde, dünyanın her ülkesinde ve kıtasında hissettiriyor. Çünkü İTO bir ses verdi mi, bu ses her yerde yankılanır. Çünkü biz İstanbul Ticaret Odasıyız. 144’üncü yılımızda bize bu gücü verdiği için 800 bin üyemize, onları temsil eden meclisimize ve meslek komitelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

        İTO’yu 144'üncü yılında hizmet kalitesi açısından en üst noktaya taşımak için çalıştıklarını belirten Avdagiç, üyelerinin ve sektörlerin sıkıntılarını ve taleplerini ilgili mercilere her zaman ilettiklerini ve kamuoyu önünde de yüksek sesle dile getirdiklerini söyledi.

        Odanın gücünü 800 bin üyesinden aldığını vurgulayan Avdagiç, "Şevkimizden hiçbir şey kaybetmediysek, ayaklarımız sendelemeden hep sabit kaldıysa, çalışma kararlılığımız her daim arttıysa, bunu üyelerimizden aldığımız güçle başardık." ifadelerini kullandı.

        Avdagiç, İTO’nun temel varlık sebebinin İstanbul ve Türkiye’nin ticaretini, üretimini ve rekabet gücünü artırmak olduğunu belirterek, üyelerin küresel pazarlarda yer edinmesini önceliklendirdiklerini bildirdi.

        Üyelerini yeni pazarlar bulabilecekleri ve ürünlerini tanıtabilecekleri uluslararası fuarlara taşımayı temel görev olarak gördüklerini ifade eden Avdagiç, "Her yıl ortalama 1250 firmayı 18 ülkede 40’ı aşkın fuara taşıyarak Türk ürünlerini dünyanın her köşesinde rekabete dahil ettik. Bugün Türkiye ihracat rekorları kırıyorsa, bunda İstanbul Ticaret Odasının ciddi bir payı vardır." açıklamasında bulundu.

        İTO iştiraklerinin başarılı bir dönem geçirdiğinin altını çizen Avdagiç, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Fuar Merkezi’nin (İFM) hem ulusal hem de uluslararası fuarcılıkta önemli bir konuma ulaştığını kaydetti.

        Bu dönemde yaklaşık 20 yıllık kiracı meselesinin mahkemede sonuçlandığını ve çözüme kavuştuğunu aktaran Avdagiç, "İDTM’nin tüm salonlarının tek işleticisi biz olduk. Bugüne kadar tapusu olmayan fuar salonlarımıza, dönemimizde fuar alanı olarak tapu aldık." ifadelerini kullandı.

        Avdagiç, açıklamasının devamında, İTO’nun maddi desteğiyle hayata geçirilen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) hakkında da bilgi verdi.

        BTM’nin kuruluşundan bugüne kadar 11 bini aşkın girişim sahibini girişimcilik dünyasına kazandırdığını belirten Avdagiç, diğer faaliyetlerle ilgili şunları söyledi:

        "Türk girişim dünyasını küresel piyasaya açtık, BTM’yi de dünyanın en iyi 3’üncü startup merkezi yaptık. Öte yandan sosyal sorumluluğumuzun simge kurumu İstanbul Ticaret Üniversitemiz, 9 bini aşkın öğrencisi, 28 bin mezunuyla gururumuz oldu. Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) çatısı altında paydaşlarımızla birlikte küresel turizm ve kongre pastasından İstanbul’un aldığı payı daha da büyüttük. İstanbul’da birbiri ardına toplanan kongreler, şehrimizin ekonomisine çarpan etkisiyle katkıda bulunuyor. Ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortaklaşa kurduğumuz Teknopark İstanbul’u 15 yıl içinde Türk savunma sanayisinin lokomotif üssü yaptık."

        "İTO TÜRKİYE'NİN KÜÇÜK BİR NUMUNESİDİR"

        Avdagiç, İTO’nun Türkiye’nin küçük bir numunesi olduğunu belirterek, oda bünyesinde farklılıkların ortak akıl doğrultusunda ele alındığını vurguladı.

        Avdagiç sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu çatı altında her siyasi görüşten, ülkemizin her bölgesinden, her inançtan üyemiz bulunuyor. Ve biz bu çatı altında her şeyi tartışıyoruz. Mücadele ediyoruz, müzakere ediyoruz ama münakaşa etmiyoruz. Bizim tek arzumuz, farklılıklarımızı bir potada eritip şehrimizin ve ülkemizin üretimini ve refahını artırmak için kullanmaktır, hizmet üretmektir. 144 yıldır bunun başarılı örneklerini veriyoruz. 21. dönemde de en kalıcı örneğini verdik."

        Türkiye’nin en büyük odası olan İTO’nun sadece üye sayısıyla değil, icraatlarıyla da dünyanın en büyük iki odasından biri olmayı başardığını kaydeden Avdagiç, İTO’nun etkisini Türkiye’nin her köşesinde ve dünyanın dört bir yanında hissettirdiğini vurguladı.

