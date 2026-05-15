İstanbul Tiyatro Festivali küratörleri açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali’nin, 2027 ve 2028 yıllarında gerçekleştirilecek 31. ve 32. edisyonlarının küratörlüğünü Naz Erayda ve Kerem Kurdoğlu üstlenecek.

Yönetmen, tasarımcı, sanat yönetmeni ve eğitmen Naz Erayda ve yazar ve yönetmen Kerem Kurdoğlu, iki yıl süreyle İstanbul Tiyatro Festivali’nin yerli yapımlar programının oluşturulmasından sorumlu olacaklar. Festivalin uluslararası yapımlar programı ile eğitim programları ve genel operasyonu, İstanbul Tiyatro Festivali ekibi tarafından yürütülmeye devam edecek.

Kerem Kurdoğlu - Naz Erayda

1989 yılında düzenlenen 1. İstanbul Tiyatro Festivali’nden bu yana festivalle uzun soluklu bir ilişki kuran Naz Erayda ve Kerem Kurdoğlu, farklı disiplinlere yayılan üretimleriyle festivalin gelişimine katkı sağlayan isimlerden oldular. İkilinin birlikte gerçekleştirdiği erken dönem çalışmalardan Fayton Soruşturması (1993), alternatif mekân kullanımına öncülük eden yapısıyla dikkat çekerken, Canlanan Mekan (1994) ve Kim O?(1995) Türkiye’de “mekâna özgü” ve “metinden yola çıkmayan” üretimlerin en yetkin örnekleri olarak öne çıktı. Haritadan Naklen Yayın (1996) ile disiplinlerarası anlatımın sınırlarını genişleten ikili, Everest My Lord (1997) ile tasarımın dramaturjik omurgaya dönüştüğü kült bir işe imza attı. Son yıllarda ise birlikte yönettikleri Geçen Gün (2024) ile, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin "Yılın Yönetmeni" ödülünü aldılar. Kerem Kurdoğlu’nun kaleme aldığı 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyerini yapan III. Richard: Niçin Yaptım (2022) ve festival siparişi olarak yazılan İstanbul Mon Amour / Sesler (2024), klasik metinlere ve çağdaş anlatılara getirdiği güçlü yorumlarla dikkat çekti.

Naz Erayda ve Kerem Kurdoğlu, yeni görevleriyle ilgili şunları söyledi: “İlk yıllarından beri oyunlarımızla katılarak dahil olduğumuz ve izleyici olarak takip ettiğimiz İstanbul Tiyatro Festivali, farklı türlerden birçok yaklaşımın güçlü örneklerini içeren seçkisiyle, tanıklık eden herkesin zihninde güçlü izler bırakan önemli bir gelenek haline geldi. Sanatçıların da birbirlerini etkileyebilmesine olanak sağlayan bir platform işlevini kazandı. Şimdi bu geleneği devam ettiren ekibin içinde yer almak, bizim için çok heyecan verici.”

Naz Erayda ve Kerem Kurdoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanacak programıyla 31. İstanbul Tiyatro Festivali, Aygaz, Entek, Opet, Tüpraş eş sponsorluğunda Ekim-Kasım 2027’de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, 2022 yılında programını yeni bir yapıyla şekillendirmiş ve bu yıldan itibaren festival programının, sahne sanatları alanından bir küratör eşliğinde gerçekleştirilmesine karar verilmişti. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ilk küratörlüğünü 2022 ve 2023 yıllarında Işıl Kasapoğlu üstlenmiş; ardından bu görevi 2024-2025 ve 2026 için Mehmet Birkiye devralmıştı.

Festival çalışmaları İstanbul Tiyatro Festivali Yöneticisi Handan Uzal Dündar’ın önderliğinde Operasyon Koordinatörü Ferhat Asniya ve Festival Sorumlusu Defne Epikmen ile birlikte yürütülüyor.