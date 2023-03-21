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TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

İstanbul kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak adlandırılan TOKİ konut projesinde çekiliş sırası İstanbul'a geldi. 16 Mart'ta başlayan TOKİ Tuzla kuraları 29 Mart tarihine kadar sürecek ve bu kapsamda Tuzla'da 20 bin 920 konutun hak sahipleri belirlenecek. İşte 2+1 ve 3+1 İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı ile canlı yayın izleme sayfası...

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  • İSTANBUL TOKİ TUZLA kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 21 Mart 2+1 ve 3+1 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ Tuzla kura sonucu sorgulama sayfası.. TOKİ sosyal konut projesinde heyecan 16 Mart'tan itibaren İstanbul'da yaşanıyor. TOKİ İstanbul Tuzla'da 16 - 29 Mart arasında yapılacak olan çekilişler ile 20 bin 920 konutu hak sahibi belirlenecek. Tuzla kura çekimi kapsamında çekilişiler canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte 21 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları ile nihai isim listesi sorgulama ve canlı yayın izleme linki...
  • İSTANBUL TOKİ TUZLA kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 21 Mart 2+1 ve 3+1 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!

    TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

    TOKİ İstanbul Tuzla için kura çekimi Tuzla Belediyesi'nde; Çatalca kurası Silivri Alibey Spor Salonu'nda; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi ise Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleşecek.
  • İSTANBUL TOKİ TUZLA kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 21 Mart 2+1 ve 3+1 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

    İSTANBUL TUZLA KONUT KURASI CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    İSTANBUL TUZLA TOKİ KURASI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • İSTANBUL TOKİ TUZLA kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 21 Mart 2+1 ve 3+1 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

    İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. İstanbul sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
  • İSTANBUL TOKİ TUZLA kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 21 Mart 2+1 ve 3+1 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023

    16 - 29 Mart 2023 Tuzla 20 bin 920 konut

    30 Mart 2023 Çatalca 540 konut
  • İSTANBUL TOKİ TUZLA kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 21 Mart 2+1 ve 3+1 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

    30 Mart 2023 Silivri(Selimpaşa) 200 konut

    1 - 19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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