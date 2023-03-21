TOKİ Tuzla kura sonucu sorgulama sayfası.. TOKİ sosyal konut projesinde heyecan 16 Mart'tan itibaren İstanbul'da yaşanıyor. TOKİ İstanbul Tuzla'da 16 - 29 Mart arasında yapılacak olan çekilişler ile 20 bin 920 konutu hak sahibi belirlenecek. Tuzla kura çekimi kapsamında çekilişiler canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte 21 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları ile nihai isim listesi sorgulama ve canlı yayın izleme linki...