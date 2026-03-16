        İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için yapılacak cenaze programı kapsamında bugün saat 09.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Sürücüler program bitimine kadar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler? İşte, 16 Mart 2026 İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar...

        Giriş: 16.03.2026 - 08:46 Güncelleme:
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze programı dolayısıyla bugün İstanbul’da trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Sürücüler, bugün saat 09.00’dan program bitimine kadar alternatif güzergahları kullanacak. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler? İşte, 16 Mart 2026 İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar...

        BUGÜN İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

        Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze töreni nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Prof. Dr. Ortaylı için Fatih'te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 09.00’dan program bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Kapanan yollara alternatif güzergahlar belirlendi.

        16 MART 2026 İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ

        16 Mart 2026 Pazartesi günü sabah saat 09.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle;

        İtfaiye Caddesi,

        Büyük Karaman Caddesi,

        Mıhçılar Caddesi,

        Aslanhane Sokak,

        Manisalı Fırın Sokak,

        Taylasan Sokak,

        Hulusi Noyan Sokak,

        Nalbant Demir Sokak,

        Hattat Nazif Sokak,

        Fatih Türbesi Sokak.

        ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

        Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak kullanılabilecek caddeler şöyle;

        Kız Taşı Caddesi,

        Haydar Bey Caddesi.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu
        Sağanak yağmur ve kar var
        Sağanak yağmur ve kar var
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Görenler nefesini tuttu... Şov değil mesai!
        Görenler nefesini tuttu... Şov değil mesai!
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!