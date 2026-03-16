İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi 16 Mart 2026: Bugün İstanbulda hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler?
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için yapılacak cenaze programı kapsamında bugün saat 09.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Sürücüler program bitimine kadar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler? İşte, 16 Mart 2026 İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar...
BUGÜN İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze töreni nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Prof. Dr. Ortaylı için Fatih'te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 09.00’dan program bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Kapanan yollara alternatif güzergahlar belirlendi.
16 MART 2026 İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ
16 Mart 2026 Pazartesi günü sabah saat 09.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle;
İtfaiye Caddesi,
Büyük Karaman Caddesi,
Mıhçılar Caddesi,
Aslanhane Sokak,
Manisalı Fırın Sokak,
Taylasan Sokak,
Hulusi Noyan Sokak,
Nalbant Demir Sokak,
Hattat Nazif Sokak,
Fatih Türbesi Sokak.