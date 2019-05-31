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İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı

İHA

İstanbul'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı. Kentte saat 16.00 sıralarında yollarda yoğunluk artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.00 sıralarında yoğunluk yüzde 55'i geçti. Ramazan Bayramı nedeniyle tatile çıkan vatandaşlardan bazıları trafiğe yakalanmamak deniz ulaşımını tercih etti. Yenikapı İDO İskelesinde arabalı vapur ve feribotlara yönelen araç sürücülerinin ve vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul trafik

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Çamlıca Gişeler'de trafik yoğunlaşmaya başladı. Gişelerdeki bayram tatili yoğunluğu havadan görüntülendi.

Bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul'dan adeta göç başladı. Tatil nedeniyle araçlarıyla şehir dışına akın eden İstanbullular trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk noktalarından Çamlıca Gişeler'deki trafik havadan görüntülendi. Uzun araç kuyrukları olduğu görülürken, İstanbul genelinde saat 17.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ya ulaştı. Öte yandan polis helikopterinin de trafiği denetlediği görüldü.

DENİZ ULAŞIMINDA DA YOĞUNLUK VAR

Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul’dan İzmir, Bursa ve Yalova’ya gidecek vatandaşların çoğu trafikte kalmamak için deniz ulaşımını seçti. Yenikapı İDO iskelesinde araç sürücülerinin ve vatandaşlardan dolayı oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların arabalı vapura ve feribota binmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor. Vatandaşlar ise hızla feribottaki yerlerini almak için ilerledikleri havadan çekilen görüntülere yansıdı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında 10 günlük özel bayram tarifesi uygulayacak. Bu kapsamda vatandaşlara 6’bine yakın gerçekleştireceği sefer ile 5 milyondan fazla yolcu ve 50 bin araca hizmet sunabilecek. Hızlı feribot ve deniz otobüsü dış hat seferlerinin yanı sıra, özellikle 24 saat doldur-boşalt yöntemiyle çalışacak Eskihisar-Topçular hattındaki araba vapuru seferleri, hiç beklemeden kalkacak.

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