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        Haberler Ekonomi Emlak İstanbul'un alışveriş caddeleri, kira bedelinde Avrupa ile yarışıyor - Emlak Haberleri

        İstanbul'un alışveriş caddeleri, kira bedelinde Avrupa ile yarışıyor

        İstanbul'un kira bakımından en pahalı alışveriş caddesi Şişli'de bulunan Abdi İpekçi Caddesi oldu. İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi, bu caddeyi takip etti. Abdi İpekçi Caddesi, Amsterdam, Prag ve Helsinki'nin popüler alışveriş bölgelerini geride bıraktı

        Giriş: 15.04.2025 - 13:00 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:00
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        İstanbul'un en pahalı caddesi
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        İstanbul'un en popüler alışveriş bölgeleri, kira bedellerinde birçok önemli Avrupa şehrini geride bırakıyor. Araştırma şirketi Cushman & Wakefield | TR International'ın yaptığı saptamalara göre; alışveriş caddeleri arasında İstanbul'da metrekare başına en yüksek kira bedeli Şişli'ye bağlı Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunuyor.

        Abdi İpekçi Caddesi'nde ortalama kira bedeli metrekare başına 250 dolar seviyesinde. İstiklal Caddesi 220 dolarla 2. sırada bulunurken, Bağdat Caddesi 150 dolarla 3. sırada yer alıyor.

        Abdi İpekçi Caddesi, Helsinki (109 dolar), Amsterdam (222,5 dolar) ve Prag (240 dolar) gibi şehirlerdeki en popüler alışveriş caddelerini geride bıraktı; Berlin (267 dolar) ve Barselona'nın (267 dolar) popüler alışveriş destinasyonları ile ise kafa kafaya ilerliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan New Bond Caddesi, metrekare başına ortalama 2758 dolarla zirvede yer alıyor. Milano'da yer alan Montenapoleone Caddesi 1780 dolarla, Paris'te bulunan Champs Elysees Caddesi 1513 dolarla takip ediyor.

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        2024'TE KİRALAR DOLAR BAZINDA SABİT KALDI

        İstanbul'un 3 büyük alışveriş caddesinde de kira bedelleri önceki yıla göre değişim göstermedi. Kur etkisiyle TL bazında fiyatlar arttı.

        Dükkanların doluluk sayıları şöyle şekillendi: İstiklal Caddesi'ndeki 270 mağazanın 258'i, Bağdat Caddesi'ndeki 329 dükkandan 324'ü, Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi olmak üzere 4 ana caddeden oluşan Nişantaşı'ndaki 370 mağazanın 352'si dolu.

        YENİ KİRALAMALARDA YEME-İÇME SEKTÖRÜNÜN ORANI YÜKSELDİ

        2023 yılında gerçekleşen yeni kiralama işlemlerinin yüzde 35’i giyim ve ayakkabı sektörüne aitken,2024'te yüzde 36’sına denk gelen hacmiyle giyim ve ayakkabı sektörü en çok işlem gören sektör oldu. Yeme-içme sektörü ise geçtiğimiz seneye göre oransal olarak artarak yüzde 23’ten yüzde 32’ye yükseldi.

        2024 yılında en fazla yabancı marka sayısının yüzde 21 seviyesiyle Bağdat Caddesi'nde olduğu görüldü, onu yüzde 17 ile Nişantaşı bölgesi, yüzde 15 ile İstiklal Caddesi takip etti.

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        BAĞDAT CADDESİ'NDE ZİYARETÇİ SAYISI SERT DÜŞTÜ

        Yaya trafiğinin İstiklal Caddesi ve Nişantaşı bölgesinde arttığı, Bağdat Caddesi'nde ise düştüğü hesaplandı.

        İstiklal'in günlük ziyaretçi sayısı hafta içinde yüzde 2 artışla 207 bine, hafta sonunda ise yüzde 7 yükselişle 313 bin 500'e ulaştı. Caddenin yaya trafiği aylık ortalama 7,5 milyona, yıllık ise 87 milyondan 90,1 milyona çıktı. Özellikle kültürel ve sanatsal etkinlikler ile caddenin kültürel ve turistik bir merkez olarak öne çıkması bu trafiği önemli ölçüde etkiledi.

        Geçen yıl Nişantaşı bölgesinde de ziyaretçi sayısının arttığı görüldü. Ziyaretçi sayısı hafta içi 78 bin seviyesinde sabit kalırken, hafta sonunda yüzde 59 artarak 153 bine yükseldi. Ziyaretçi sayısı aylık ortalama 3,01 milyona, yıllık ise 36,2 milyona ulaştı. Önceki yıl ziyaretçi sayısı 31 milyondu.

        Bağdat Caddesi ise aynı dönemde ziyaretçi trafiğinde yaşadığı düşüşle dikkati çekti. Cadde üzerindeki kentsel dönüşüm ve altyapı yenileme çalışmaları bu trafiğin azalmasında ana etken oldu. Ortalama günlük ziyaretçi sayısı hafta içinde yüzde 40 azalışla 87 bine, hafta sonunda ise yüzde 35 düşüşle 85 bine geriledi. Yaya trafiği aylık ortalama 2,6 milyona, yıl toplamında ise 31,4 milyona düştü.

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