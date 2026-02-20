Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu: 21 Şubat Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak?

        İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi! 21 Şubat 2026 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 21 Şubat Cumartesi günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 23:36 Güncelleme: 21.02.2026 - 00:01
        BEDAŞ tarafından yapılan açıklama kapsamında, 21 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 21 Şubat Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

