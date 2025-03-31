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        Haberler Gündem İstanbul Valisi Davut Gül'den şehit savcı Kiraz'ın ailesine ziyaret

        İstanbul Valisi Davut Gül'den şehit savcı Kiraz'ın ailesine ziyaret

        İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince 10 yıl önce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesini ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 22:28 Güncelleme: 31.03.2025 - 22:28
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        Vali Gül'den şehit savcının ailesine ziyaret
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        İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Valimiz Davut Gül, görevi başında hain terör saldırısı sonucu şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 10. yıl dönümünde kıymetli ailesini ziyaret etti. Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı'nın eşlik ettiği taziyede Vali Gül, ailemize tekraren başsağlığı dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda, şehit savcının ailesinin evinde çekilen fotoğraf da yer aldı.

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        #Davut Gül
        #Mehmet Selim Kiraz
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