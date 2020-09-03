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İstanbul Valisi Yerlikaya 39 ilçe kaymakamı ile toplantı yaptı

İstanbul Valisi Yerlikaya, 39 ilçe kaymakamıyla kentteki yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldığını bildirdi

Ali Yerlikaya
AA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçe kaymakamıyla kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "39 ilçe kaymakamımızla birlikte, Kovid-19 tedbirlerimiz, filyasyon takipleri, düğün, nikah, nişan gibi törenlerde maske, mesafe, temizlik denetim ve rehberlik çalışmalarımızla ilgili toplantı yaptık. Salgınla mücadelede kararlıyız. Sağlık için hepimiz için." ifadelerini kulandı.

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