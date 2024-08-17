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        İstanbul Yarış Pisti geri dönüyor

        İstanbul Yarış Pisti 12 yıl aradan sonra kapılarını açıyor. Pist, 31 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde TOSFED'in organizasyonuyla Türkiye Pist Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 14:06 Güncelleme: 17.08.2024 - 14:06
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        İstanbul Yarış Pisti geri dönüyor
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        İstanbul Yarış Pisti, yeni işletmecisi Lale Cander ve ekibinin yoğun çabaları ile sportif etkinlikler için hazırlanıyor. Daha önce yarışlara engel olan unsurlar öncelik sırasına göre çözüme kavuşturuluyor.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) daha önce pistin ilk tesliminden sonra haftalarca çalışarak pistin eksiklerini belirlemiş ve yeni yönetime rapor olarak sunmuştu. En büyük engellerden biri olan 1 milyon m2’ye dağılmış ve virajları dahi kapatan otlar kesilerek pistin sportif anlamda kullanılmasının önü açıldı.

        Bu çalışmaların ardından senelerdir İstanbul Yarış Pisti’nde yapılamayan ve tüm Türk sporcuların heyecanla beklediği Türkiye Pist Şampiyonası ve Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası için tarihler belirlendi.

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        31 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde TOSFED’in organizasyonuyla Türkiye Pist Şampiyonası yeniden İstanbul Yarış Pisti'nde yapılacak.

        Dünyanın en gözde ve heyecan verici İstanbul Yarış Pisti ayrıca kapılarını ülkemizde motosiklet sporlarının en görkemli organizasyonu Türkiye Pist Şampiyonası’na da açıyor.

        12 YIL ARANIN ARDINDAN PİST KAPILARINI AÇIYOR

        Teknik donanımı, seyirci kapasitesi ve dünyanın gözde şehri İstanbul’da yer almasıyla tüm motorsporları tutkunlarını cezbeden İstanbul Park, 12 yıl aradan sonra Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilecek Türkiye Pist Şampiyonası 13-15 Eylül tarihlerinde İstanbul Yarış Pisti’nde izleyicilerle buluşacak.

        TOPRAK RAZGATLIOĞLU DA İLK KEZ BURADA PİSTE ÇIKACAK

        Dünya Şampiyonu Milli Motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu’nun da piste çıkacağı büyük organizasyonda sporcular, 1000cc, 600cc, 500cc, 300cc, 250cc, 125 cc (Gençler-Büyükler) ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası olmak üzere 10 farklı sınıfta mücadele edecek.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiyemiz motosiklet sporunda dünyanın zirvesinde bir yere sahiptir. Milli motosikletçilerimiz ve altyapıdan yetişen yüzlerce çocuk ve genç sporcularımız dünyanın tüm pistlerinde bayrağımızı dalgalandırarak bizi gururla temsil etmektedir. Ülkemizde motosiklet sporlarına olan ilgi de her geçen gün artmaktadır ve gençler arasında motosiklet kullanımı artık bir tutku haline gelmiştir. Milli sporcularımızın özellikle ulusal kahramanımız Toprak Razgatlıoğlu’nun başarıları ve rekorları sporumuza olan ilgiyi artırmış durumda. Bizler Federasyon olarak kulüp ve sporcularımıza her zaman en iyi imkanları sağlamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde yürütüyoruz. Uzun zamandır büyük sıkıntı yaşanan pist yarışlarımızı artık İstanbul Yarış Pisti’nde düzenleyebileceğiz. Sporcularımız antrenman ve eğitim için yurtdışına gitmek zorunda kalmayacak. Bu vesileyle ülkemiz motorsporlarına gönülden destek veren ve daha nice milli sporcular yetiştirmemiz için imkan sağlayan Sayın Lale Cander Hanım ve tüm İstanbul Yarış Pisti Yönetimi’ne TMF ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz."

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