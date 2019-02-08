İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği’nde yapılan genel kurulda konuşan Başkan Sedat Zincirkıran, son döneme artan gıda fiyatları nedeniyle yemek sanayicisinin zor bir dönem geçirdiğini söyledi. Sektörün yemek üretim faaliyetlerini sürdürmekte zorlandığının altını çizen Zincirkıran, gıda ürünlerindeki fiyat artışının öteki ürünlere oranla çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti.



Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere ilgililerle sürekli temas halinde olduklarını anlatan Sedat Zincirkıran, spekülatif olduğu hükümetçe de belirtilen bu yüksek fiyat sorununa çare aradıklarını belirtti.



Yeni yönetim döneminde üzerinde duracakları konuların başında okullarda yemek hizmeti verilmesi olduğunu kaydeden Zincirkıran, sektörün uzun vadeli sorunlarının çözümü için çalışmalara hız vereceklerinin de altını çizdi.

7 Şubat 2019 günü yapılan Genel Kurul’da yapılan seçimde Sardunya firmasını temsil eden Sedat Zincirkıran oybirliği ile yeniden başkan seçildi.

Seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ve temsil ettikleri firmalar şöyle oluştu:

Başkan:

Sedat Zincirkıran (Sardunya)



Üyeler:

Adem Gümüş (Yemekçim)

Ahmet Selimoğlu (Saray Yemek)

Ali Süne (Alioğlu Yemek)

Cihangir Bayer (Resport)

Dursun Çelik (Uğur Yemek)

Enis Hacımehmetoğlu (Çınarlı Catering)

Hasan Mercan (Doğuşzade Yemek

Hüseyin Bozdağ (Yemek İstanbul )

İsmail Mücahit Mumcu (Şef İstanbul)

Kemal Engin Üstel (ISS Catering )

Kemal Yılmaztürk (Rasyo Yemek)

Kenan Fırat (N3K Catering)

Mehmet Güler (Ata Yemek)

Metin Yılmaz (MarineYemek)

Murat Sayar (Yaylam Yemek)

Nihat Kartal (Sofra Yemek)

Niyazi Özata (Metaş Yemek)

Semih Yıldır (BCC Catering)

Turan Kuytak (Turan Yemek)

Yüksel Güven (Aşsan Yemek)