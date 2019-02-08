İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği’nde yapılan genel kurulda konuşan Başkan Sedat Zincirkıran, son döneme artan gıda fiyatları nedeniyle yemek sanayicisinin zor bir dönem geçirdiğini söyledi. Sektörün yemek üretim faaliyetlerini sürdürmekte zorlandığının altını çizen Zincirkıran, gıda ürünlerindeki fiyat artışının öteki ürünlere oranla çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere ilgililerle sürekli temas halinde olduklarını anlatan Sedat Zincirkıran, spekülatif olduğu hükümetçe de belirtilen bu yüksek fiyat sorununa çare aradıklarını belirtti.
Yeni yönetim döneminde üzerinde duracakları konuların başında okullarda yemek hizmeti verilmesi olduğunu kaydeden Zincirkıran, sektörün uzun vadeli sorunlarının çözümü için çalışmalara hız vereceklerinin de altını çizdi.
7 Şubat 2019 günü yapılan Genel Kurul’da yapılan seçimde Sardunya firmasını temsil eden Sedat Zincirkıran oybirliği ile yeniden başkan seçildi.
Seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ve temsil ettikleri firmalar şöyle oluştu:
Başkan:
Sedat Zincirkıran (Sardunya)
Üyeler:
Adem Gümüş (Yemekçim)
Ahmet Selimoğlu (Saray Yemek)
Ali Süne (Alioğlu Yemek)
Cihangir Bayer (Resport)
Dursun Çelik (Uğur Yemek)
Enis Hacımehmetoğlu (Çınarlı Catering)
Hasan Mercan (Doğuşzade Yemek
Hüseyin Bozdağ (Yemek İstanbul )
İsmail Mücahit Mumcu (Şef İstanbul)
Kemal Engin Üstel (ISS Catering )
Kemal Yılmaztürk (Rasyo Yemek)
Kenan Fırat (N3K Catering)
Mehmet Güler (Ata Yemek)
Metin Yılmaz (MarineYemek)
Murat Sayar (Yaylam Yemek)
Nihat Kartal (Sofra Yemek)
Niyazi Özata (Metaş Yemek)
Semih Yıldır (BCC Catering)
Turan Kuytak (Turan Yemek)
Yüksel Güven (Aşsan Yemek)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.