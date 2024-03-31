İstanbul Zeytinburnu Belediyesi hangi partide? İstanbul Zeytinburnu Belediye başkanı kimdir? İstanbul Zeytinburnu Belediye başkan adayları İstanbul Zeytinburnu Belediyesi hangi partide? İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Zeytinburnu Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Zeytinburnu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Zeytinburnu yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:04 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:20 facebook

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