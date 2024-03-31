İstanbul Bahçelievler Belediyesi hangi partide? İstanbul Bahçelievler Belediye başkanı kimdir? İstanbul Bahçelievler Belediye başkan adayları İstanbul Bahçelievler Belediyesi hangi partide? İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bahçelievler Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Bahçelievler Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Bahçelievler yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:01 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:01 facebook

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