İstanbul Bakırköy Belediyesi hangi partide? İstanbul Bakırköy Belediye başkanı kimdir? İstanbul Bakırköy Belediye başkan adayları
İstanbul Bakırköy Belediyesi hangi partide? İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bakırköy Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Bakırköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçları..
İstanbul Bakırköy BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Bakırköy Belediye Başkanlığını 77174 alınan oy ve %56.86 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Bülent Kerimoğlu kazanmıştır.
Bakırköy Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %56.86
Adalet ve Kalkınma Partisi %24.81
İYİ Parti %9.26
Demokratik Sol Parti %6.61
Saadet Partisi %0.83
Türkiye Komünist Partisi %0.72
Bağımsız Aday %0.69
Demokrat Parti %0.42
Bağımsız %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi %0.15
İstanbul Bakırköy BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİALİ TALİP ÖZDEMİR - AK Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU - CHP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı ATANER ORKUNOĞLU - İYİ Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı GÖKHAN DEVELİ - VATAN İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı RECEP ÇOLAK - BĞMSZ İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı HALE MİLDAN - TKP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı CEM KILINÇ - TKP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı RAMAZAN BOYALIK - SP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı MEDENİ ANDOK - DEM Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı TAYLAN MAHMUT ÇORTA - BBP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı NECMETTİN DÖNMEZ - DP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı ERHAN YALÇIN - AB İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı NALAN ILGIN - DEVA İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı AYSUN AKÇA - ANAP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı SERCAN YILDIRIM - DSP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı DİLBER NAZLI VESEK - BTP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı METİN TÜRK - YENİDEN REFAH İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı AHMET AŞİRAN - MİLLİYOL İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı ÜMİT YAŞAR DEMİR - MEMLEKET İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA - TİP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı MAHMUT YAY - MP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı AHMET PAK - HÜDAPAR İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı ÖZGÜR GÜLSOY - HKP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı SALİH DOĞAN - YENİDEN REFAH İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı TÜRKER TOLGA TOPALOĞLU - ZP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı GÖKHAN YILMAZER - DEVA İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı MEHMET YILMAZ - BBP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı SEZGİN ELÇİ - OCAK İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı UĞUR ÇAM - Gelecek Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN CELEP - ABP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı CÜNEYT ÇELİKSOY - Gelecek Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı MUSTAFA MÜFİT TEKELİ - TİP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı
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