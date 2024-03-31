İstanbul Bayrampaşa Belediyesi hangi partide? İstanbul Bayrampaşa Belediye başkanı kimdir? İstanbul Bayrampaşa Belediye başkan adayları
İstanbul Bayrampaşa Belediyesi hangi partide? İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bayrampaşa Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Bayrampaşa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Bayrampaşa yerel seçim sonuçları..
İstanbul Bayrampaşa BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanlığını 80719 alınan oy ve %49.29 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Atila Aydıner kazanmıştır.
Bayrampaşa Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %49.29
Cumhuriyet Halk Partisi %44.57
Saadet Partisi %2.84
Büyük Birlik Partisi %1.19
Halkların Demokratik Partisi %0.80
Demokratik Sol Parti %0.57
Bağımsız %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi %0.27
Vatan Partisi %0.16
Bağımsız Aday %0.00
İstanbul Bayrampaşa BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİİLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR - AK Parti İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı HASAN MUTLU - CHP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı VAHİT ÇELİK - İYİ Parti İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı ÖMER ULUOCAK - VATAN İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı MEHMET KÜÇÜKCÖMMEN - BĞMSZ İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı HALE MİLDAN - TKP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı BESTE KARAGÖZ AKYILDIRIM - TKP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İSMAİL ACAR - SP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı KEVSER ŞİŞMAN TAŞDEMİR - DEM Parti İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı MURAT MERT - BBP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı MÜMİN TUNABOYLU - DP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı CEMAL CESUR - AB İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı ALİ EFE - AP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı AYSUN AKÇA - ANAP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı ADEM KOCABAŞ - DSP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı MÜŞTAK ENGİN TAŞTEMÜR - BTP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı METİN TÜRK - YENİDEN REFAH İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı ZEKİ DENİZLİ - MİLLİYOL İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı NEJDET ALAVİ - MEMLEKET İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı ÖMER BULUT - TİP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı TURHAN KUBİLAY - MP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı HAŞİM TURAN - HÜDAPAR İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı UTKU BUKSUR - HKP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı HAKAN ARABACI - YENİDEN REFAH İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı TARKAN GÜLER - ZP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı ALTAN ERTAN - DEVA İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı MEHMET YILMAZ - BBP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı SEZGİN ELÇİ - OCAK İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı UĞUR ÇAM - Gelecek Partisi İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı SELMAN KILIÇ - ABP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı AYNÜR TATLİ - Gelecek Partisi İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı MUSTAFA MÜFİT TEKELİ - TİP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı
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