İstanbul Silivri Belediyesi hangi partide? İstanbul Silivri Belediye başkanı kimdir? İstanbul Silivri Belediye başkan adayları
İstanbul Silivri Belediyesi hangi partide? İstanbul Silivri Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Silivri Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Silivri Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Silivri Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Silivri yerel seçim sonuçları..
İstanbul Silivri BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Silivri Belediye Başkanlığını 46740 alınan oy ve %46.78 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Volkan Yılmaz kazanmıştır.
Silivri Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Milliyetçi Hareket Partisi %46.78
Cumhuriyet Halk Partisi %43.97
Demokratik Sol Parti %6.70
Saadet Partisi %1.06
Demokrat Parti %0.56
Bağımsız Aday %0.48
Büyük Birlik Partisi %0.34
Vatan Partisi %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi %0.20
Bağımsız %0.05
İstanbul Silivri BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİBORA BALCIOĞLU - CHP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı VOLKAN YILMAZ - MHP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı BİHTER AKBAŞ SEZER - İYİ Parti İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı ZAFER ALPUĞAN - VATAN İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı ERCAN ÇAKIR - BĞMSZ İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı BAHATTİN YERLİKAYA - MP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı GÖKSEL BİLGİÇ - DP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı GÜLDEN BULUT - HÜDAPAR İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı RAMİZ AKSU - BBP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı AZİZ ÇEVİK - MP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı ÖMER HAKVERDİ - YENİDEN REFAH İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı MURAT DEMİRKOL - ZP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ERDOĞAN - DEVA İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı BİLAL AKDENİZ - BTP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı MAHMUT HAMDEMİRCİ - SP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı BERK OLÇUM BİLGİN - YTP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı İSMET TEMEL - YENİDEN REFAH İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı SEYHAN KAYA - ZP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı ZÜLFİYE GÜNEŞ - MEMLEKET İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı ZELİHA AKSOY - DEVA İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı TUGAY BULUT - DP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı HAMZA KILIÇ - MİLLİYOL İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı ÇİĞDEM DENİZ - TİP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı AYŞEGÜL ÖZSOY - MİLLİYOL İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı EMRE MET - ZP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı LOKMAN ALPAYDIN - DEVA İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı ZÜBEYİR SELMAN IŞIK - BBP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı CEMAL ÇOBAN - EMEP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı MURAT KELEŞ - Gelecek Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı İHSAN TOPCU - DSP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı SUZAN ÖZNUR PAÇA - ANAP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı DİLEK KIRCAOĞLU - TİP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı HÜLYA ARSLAN - HKP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı EROL BOYACI - AB İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı
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