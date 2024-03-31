İstanbul Tuzla Belediyesi hangi partide? İstanbul Tuzla Belediye başkanı kimdir? İstanbul Tuzla Belediye başkan adayları İstanbul Tuzla Belediyesi hangi partide? İstanbul Tuzla Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Tuzla Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Tuzla Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Tuzla Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:36 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:36 facebook

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