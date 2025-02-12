ÖNEMLİ UYARILAR

AKOM, vatandaşları özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

İBB ekipleri de, dün gece kar yağışının zaman zaman etkili olduğu Avrupa yakasında Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Eyüpsultan ilçeleri ile Anadolu Yakası’nda Beykoz, Şile ve Çekmeköy ilçelerinde gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. 11.916 personel ve 3.375 araç ile tuzlama ve buzlanmaya karşı önlemler alınırken, karın etkili olduğı yerlerde küreme çalışmaları yapıldı.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, ekipler, ana yollar, meydanlar, metro girişleri, otobüs durakları ve üst geçitlerde yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, son 24 saat içinde 3.590 ton tuz ve 13 ton solüsyon kullanıldı.