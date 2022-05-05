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Haberler Girişimcilik
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İstanbul Avrupa'da en çok yatırım yapılan dördüncü şehir oldu

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, "İstanbul, bu yılın ilk çeyreğinde, Londra, Paris ve Berlin'in ardından Avrupa’da en çok yatırım yapılan dördüncü şehir oldu. Oyun yatırımlarında ise Avrupa ve MENA bölgesinde birinci sırada yer alıyor. Teknoloji ve yenilik odaklı startuplarımızın finansmana kolay erişimleri için Bölgesel Girişim Sermayesi programına da 400 milyon TL tahsis ediyoruz"

İstanbul Avrupa'da en çok yatırım yapılan dördüncü şehir oldu
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, İstanbul'un bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa’da en çok yatırım yapılan dördüncü şehir olduğunu açıkladı.

Tüzgen, Türkiye'nin startup ekosisteminin geçen yıl salgına rağmen artan bir ivme ile büyüdüğünü belirterek, "2022 yılı da girişimcilik ekosistemimiz için verimli başladı. İstanbul, bu yılın ilk çeyreğinde, Londra, Paris ve Berlin'in ardından Avrupa’da en çok yatırım yapılan dördüncü şehir oldu. StartupsWatch'un raporuna göre İstanbul, oyun yatırımlarında Avrupa ve MENA bölgesinde birinci sırada yer alıyor. Bu veriler girişimcilik ekosistemimizin geleceğine dair bize umut aşılıyor." diye konuştu.

'158 PROJEYE 276 MİLYON TL DESTEK'

Tüzgen, girişimcilik ekosistemi ve mali destek programlarına ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "İSTKA olarak 2022 yılında 158 projeye 276 milyon TL destek veriyoruz. Teknoloji ve yenilik odaklı startuplarımızın finansmana kolay erişimleri için Bölgesel Girişim Sermayesi programına da 400 milyon TL tahsis ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüzgen, kuruldukları günden bu yana İstanbul’da girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için çeşitli proje ve faaliyetleri hayata geçirdiklerini aktararak, "Yeni iş fikirlerinin ticarileşmeye hazır hale gelmesi, yerli teknoloji firmalarımızın global pazarlara açılmaları, girişimcilik ekosistemi aktörleri arasında iş birliğinin artırılması, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla kalıcı iş birlikleri geliştirilmesi için çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Yeni dönemde Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında 13.4 milyon TL bütçeye sahip 12 projeye katkı sunduklarını aktaran Tüzgen, "Oyun sektöründen sosyal girişimlere, sağlık teknolojilerinden, kadın girişimcilere kadar İstanbul'u girişimciler için uluslararası bir çekim merkezi haline getirmeye yönelik projeleri destekliyoruz" bilgilerini paylaştı.

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