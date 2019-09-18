1 milyon TL fidye istediler

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Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay Gaziosmanpaşa’da iki hafta önce meydana geldi. İşadamı Veysi E. (47) akşam saatlerinde aracı, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından durduruldu. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, kimlik kontrolü yaptı. Sözde yapılan kimlik kontrolünde Veysi E.’nin aranması çıktı.

İŞ ADAMI KAÇIRILDI

İş adamı kendisini Gayretepe’deki Asayiş şube Müdürlüğü’ne götürüleceğini söyleyen şüphelilere itiraz etmedi. Araç Gayrettepe yerine Hasdal istikametine girince, işadamı kaçırıldığını fark etti. Şüpheliler tarafından darp edilen iş adamı başına çuval geçirilerek etkisiz hale getirildi.

1 MİLYON FİDYE İSTEDİLER

Üzerinde bulunan 5 bin lira para ve cep telefonu gasp edilen iş adamı elleri kelepçelenerek bilinmeyen bir yere götürüldü. Şüpheliler işkence yaptıkları iş adamının ailesi ile irtibata geçerek 3 milyon lira fidye istendi. Pazarlık sonucu fidye 1 milyon liraya indi. Bu pazarlıkların ardından iş adamının ailesi hemen polise haber verdi.

OPERASYONLA KURTARILDI

İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri iş adamının kaçırıldığı anın güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Adım adım iz süren polis, işadamının götürüldüğü Eyüpsultan’daki Işıklar köyü tespit edildi. Bölgede İHA ile havadan arama çalışması yapıldı. Bir süre sonra iş adamının Bayrampaşa’da bir adrese götürüldüğü tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla İş adamı kurtarıldı.

ELE BAŞI AMCAOĞLU ÇIKTI

Gözaltına alınan 5 kişi Asayiş Şube Müdürülğü’nde sorguya alındı. Soruşturmada şaşırtan detay ortaya çıktı. Gözaltına alınan Halil E.’nin mağdur Veysi E.’yle amca çocukları olduğu belirlendi. İddialara göre, bir süre önce cezaevinde çıkan Halil E. ile Veysi E. arasında tartışma yaşandı. Bu tartışmada Halil E., işadamı tarafından tokatlandı. Yaşanan bu olayın ardından Halil E.’nin bu planı yaptığı belirtildi. Soruşturmanın ardından 5 kişi tutuklandı.