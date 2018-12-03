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İstanbul Fatih'teki Zeyrek Mahallesi'nde, geçen hafta çarşamba günü saat 13.00 sıralarında biri kadın dört kapkaççı, Tunuslu bir kadının para dolu çantasını kapkaç yapmaya kalktı. İddiaya göre Tunus uyruklu bir kadın bankaya girerek yaklaşık 8 bin dolar çekerek çantasına koydu. İşlemlerinin ardından bankadan çıkarak kızıyla beraber evine doğru giden kadını gözüne kestiren 1’i kadın 4 şüpheli otomobil ile peşine takıldı.
ÇOCUKLU KADIN KAPKAÇÇI
İHA'da yer alan habere göre kadını bir süre takip eden şüpheliler sokağa geldiğinde, aracın içinden kolundaki para dolu çantayı kapkaç yaptı. Kadının yaklaşık 20 metre sürüklenmesi sonrasında şüpheliler hızla kaçarken, vatandaşlar da aracın peşinden koşmaya başladı. O esnada ise şüphelilerden 3’ü kaçtıkları otomobile ile trafiğe takılınca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheliler kaçarken para dolu çantayı ise çocuklu kadın şüpheliye verip izlerini kaybettirdi.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Kadın çantayı almasının ardından koşarak kaçmaya çalıştı ancak aracın peşinde olan vatandaşlar kadını kıskıvrak yakaladı. Hem çantayı kurtaran hem de kadını yakalayan vatandaşlar kadının yaka paça sokağa götürdü. Burada şüpheli kadın çığlık atarak vatandaşların elinden kurtulmaya çalıştığı esnada bir vatandaştan da yumruk yedi. Kendisini tutan vatandaşların ellerini öperek bırakmalarının isteyen şüpheli kadın ne yaptıysa başaramadı.
Bir süre sonra vatandaşlar tarafından Tunuslu kadının yanına getirilen şüpheli kadın yüzleştirildi. Kadının ve kızının kapkaççıyı teşhis etmesine rağmen şüphelinin kabul etmemesi üzerine ortalık daha da karıştı. O esnada bir vatandaş da kapkaççıya tokat attı. Vatandaşların araya girmesiyle adam uzaklaştırılırken, kapkaççı kadın ise ağlamaya başladı. Para dolu çanta ise Tunuslu kadına teslim edildi.
AFFETMESİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ
Öte yandan olay yerine polis ekipleri beklenildiği esnada şüpheli kadın, Tunuslu kadına yaklaşarak affetmesi için özür diledi. Ancak kadın tepki göstererek uzaklaşmasını istedi. O esnada bir vatandaş, kapkaççı kadına, “Onlardan uzak dur, sen onlara hayatının şokunu yaşattın. Ya kalbi varsa, ya ölseydi” diyerek adeta ders verdi. Görüntülendiği fark eden şüpheli kadın ise arkasını dönüp oğluna sarılarak kendini gizlemeye çalıştı.
Öte yandan bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kadını çocuğuyla birlikte gözaltına aldı. Şikâyetçi olan Tunuslu kadın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yol ortasında kalan araçsa yine çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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