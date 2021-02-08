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HaberlerEmlakİstanbul’da konut kiraları son 1 yılda %10,81 arttı
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İstanbul’da konut kiraları son 1 yılda yüzde 10.81 arttı

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, İstanbul’da konut kiraları son 1 yılda yüzde 10,81 artış gösterdi. Kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler ise sırayla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy ve Beyoğlu oldu

İstanbul’da konut kiraları son 1 yılda %10,81 arttı
HABERTURK.COM

Endeksa verilerine göre; İstanbul genelinde ortalama konut metrekare kira bedeli 17 TL, ortalama kira 1.667 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 23 yıl. İstanbul’da metrekare kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler ise Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy ve Beyoğlu oldu.

İstanbul ilçeleri incelendiğinde son 1 yıllık değer artışının en yüksek olduğu ilçelerin sırasıyla Bayrampaşa, Beylikdüzü, Şile, Başakşehir ve Esenyurt olduğu görülürken, Bayrampaşa’da konut kiraları son 1 yılda yüzde 24,29, Beylikdüzü’nde yüzde 21,05, Şile’de yüzde 20,71, Başakşehir’de, Esenyurt’ta ise yüzde 18,61 artış gösterdi.

İstanbul ilçeleri içinde metrekare kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler ise sırasıyla 30TL/m2 ile Sarıyer, 28 TL/m2 ile Beşiktaş, 26 TL/m2 ile Bakırköy ve Beyoğlu, 23 TL/m2 ile Kadıköy ve Şişli. Sarıyer’de ortalama konut kirası 3315 TL, Beşiktaş’ta 2.848 TL, Bakırköy’de 3.016 TL, Beyoğlu’nda 2.207 TL, Kadıköy’de 2.780 TL, Şişli’de ise 2.051 TL.

İstanbul ilçeleri içinde konut yatırımının geri dönüş süresi en uzun olan ilçeler Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy ve Kadıköy iken en kısa olan ilçeler ise Beyoğlu, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Beylikdüzü ve Esenyurt oldu. Amortisman süresi Beykoz’da 53 yıl, Beşiktaş’ta 40 yıl, Sarıyer ve Bakırköy’de 36 yıl, Kadıköy’de 35 yıl; Beyoğlu, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Güngören’de 20 yıl, Beylikdüzü’nde 18 yıl, Esenyurt’ta ise 16 yıl.

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