İşte İstanbul'un en pahalı 50 mahallesi 0:00 / 0:00

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Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa, İstanbul'da konut satışlarının en pahalı olduğu malleleri değerlendirdi.

Verilere göre, İstanbul genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı mayıs 2021 sonu itibarıyla 4.644 TL, ortalama konut satış fiyatı 529.416 TL, ortalama metrekare kira 18.4 TL, ortalama ev kirası ise 1.769 TL olarak

Konut metrekare satış fiyatlarının en yüksek olduğu ilk 5 mahallede rakamlar şöyle:

Sarıyer Rumelihisarı’nda ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 378 TL, ortalama satış fiyatı 4 milyon 737 bin 957 TL, ortalama metrekare kira 21,1 TL, ortalama kira 2 bin 23 TL olurken, Pınar Mahallesi’nde ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 188 TL, ortalama satış fiyatı 5 milyon 271 bin 106 TL, ortalama metrekare kira 18,9 TL, ortalama kira 2 bin 210 TL.. İstinye’de ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 27 bin 130 TL, ortalama satış fiyatı 6 milyon 456 bin 940 TL, ortalama metrekare kira 27 TL, ortalama kira 3 bin 134 TL. Harbiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 948 TL, ortalama satış fiyatı 4 milyon 748 bin 484 TL, ortalama metrekare kira 29,3 TL, ortalama kira 3 bin 368 TL. Yeniköy’de ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 528 TL, ortalama satış fiyatı 6 milyon 382 bin TL, ortalama metrekare kira 29,3 TL, ortalama kira 3 bin 368 TL.