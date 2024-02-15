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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İstanbulkart komisyon fiyatları 2024: İstanbulkart yüklemelerinde banka ne kadar, kaç TL komisyon kesiyor? - Merak Edilenler Haberleri

        İstanbulkart yüklemelerinde alınan banka komisyon miktarı değişiyor! İşte yeni komisyon ücretleri

        İstanbulkart yüklemelerinde, bankalar tarafından alınan komisyon ücretlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ücretler İBB tarafından açıklandı. İşte, yeni İstanbulkart komisyon fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 10:52 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:52
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        İstanbulkart'a TL veya abonman yüklemesi yapılırken bankalar arası işlem masraflarına ilişkin komisyon ücreti kesiliyor. Yapılan son açıklamaya göre; alınan komisyon ücretleri, 15 Mart 2024 tarihinden itibaren güncellenecek. Peki, İstanbulkart yüklemelerinde bankalar ne kadar komisyon alacak? İşte, detaylar...

        2

        İSTANBULKART YÜKLEMELERİNDE BANKALAR NE KADAR KOMİSYON ALACAK?

        İstanbulkart için yapılan yeni düzenlemeye göre; TL veya abonman işlemleri için bankalar arası işlem masrafları için alınan komisyon ücreti değişiyor. Yeni komisyon fiyatları ise şöyle;

        0-99 TL arasında yüklemeye 1 TL

        100-149 TL arasında yüklemeye 2,50 TL

        150-349 arasında yüklemeye 3 TL

        350-549 arasında yüklemeye 5 TL

        550 ve üstü için 6,50 TL komisyon alınacak.

        3

        İSTANBULKART KOMİSYON DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        İstanbulkart yüklemeleri için ilan edilen yeni komisyon fiyatları 15 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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