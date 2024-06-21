Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.740,50 %0,01
        DOLAR 32,8469 %0,01
        EURO 35,1550 %-0,19
        GRAM ALTIN 2.497,56 %0,31
        FAİZ 43,11 %-0,69
        GÜMÜŞ GRAM 32,21 %-0,72
        BITCOIN 63.845,00 %-1,87
        GBP/TRY 41,5545 %-0,26
        EUR/USD 1,0691 %-0,10
        BRENT 85,56 %-0,23
        ÇEYREK ALTIN 4.083,51 %0,31
        Haberler Ekonomi Emlak İstanbullu ikincil konutu nereden alıyor? - Emlak Haberleri

        İstanbullu ikincil konutu nereden alıyor?

        İkincil konut, yani ana ikametgah dışında dinlenme ve kentin karmaşasından uzaklaşmak için edinilen konutlarla ilgili İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı çalışmaya göre; İstanbullular, ikincil konutları Şile, Büyükada, Kilyos, Polonezköy, Ağva ve Riva gibi bölgelerden alıyor. Bu bölgeler, doğal güzellikleri ve denize ulaşım bakımından hayli cazip. İstanbulluların ikincil konut tercihlerini Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 21.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbullu ikincil konutu nereden alıyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        İkincil konut, yani ana ikametgah dışında dinlenme ve kentin karmaşasından uzaklaşmak için edinilen konutlarla ilgili İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı çalışmaya göre; İstanbullular, ikincil konutları Şile, Büyükada, Kilyos, Polonezköy, Ağva ve Riva gibi bölgelerden alıyor.

        Bu bölgeler, doğal güzellikleri ve denize ulaşım bakımından hayli cazip.

        PANDEMİDEN SONRA RAĞBET GÖRDÜ

        Özellikle son yıllarda, tabi pandemiyle birlikte de bu bölgelere büyük rağbet var.

        Şehirden uzak ama şehrin içinde kalan ikincil konut alanlarının planlanmasında yeşil alanların korunması, sürdürülebilir altyapının oluşturulması ve doğal kaynakların yönetimi kritik öneme sahip elbette.

        Tabi bu bölgelere ilginin artmasıyla birlikte konut fiyatları da son birkaç yılda artmış durumda.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kardeş suda çırpınmaya başladı! Nefesler tutuldu... Büyük acı!
        İki kardeş suda çırpınmaya başladı! Nefesler tutuldu... Büyük acı!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 6 ölü, 43 yaralı!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 6 ölü, 43 yaralı!
        Tespihini almak isterken ölümün kıyısından döndü!
        Tespihini almak isterken ölümün kıyısından döndü!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları