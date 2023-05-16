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İstanbulspor: 0 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig lideri Galatasaray, 34. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren İstanbulspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Şampiyonluk yolunda puan kaybetmeyen Galatasaray puanını 76'ya çıkardı. İstanbulspor Galatasaray maçına dair tüm detaylar haberimizde...

İstanbulspor: 0 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'da goller 45+11 ve 89. dakikada Icardi'den geldi. Ayrıca Galatasaray'ın 45+13. dakikada Icardi ile attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Oyuna sonradan giren İtalyan futbolcu Zaniolo ise 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla beraber Galatasaray puanını 76'ya yükseltirken, İstnabulspor ise 35 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılılar bir sonraki hafta İstanbul'da Sivasspor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise deplasmanda Kasımpaşa karşısına çıkacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

7. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çizgisinde Mertens'te kaldı. Bu futbolcunun pasında meşin yuvarlakla buluşan Oliveira'nın çaprazdan sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

12. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica, bekletmeden çok sert vurdu. Yan direğe çarpan top oyun alanına geri dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oliveira uzaktan sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

45+7. dakikada Okan Erdoğan'ın kayarak düşmesi sonrasında topu kapan Icardi, penaltı noktasına hareketlenen Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, Duhan Aksu'nun müdahalesine karşın kayarak vurdu ancak meşin yuvarlak az farklı yandan auta çıktı. Bu pozisyonda VAR uyarısı sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

45+11. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Mauro Icardi, sert bir şutla topu filelere göndermeyi başardı: 0-1.

65. dakikada Torreira ile ceza sahası içinde paslaşan Mertens’in kale önünden yerden plaseyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Jenssen’de kaldı.

73. dakikada Zaniolo’nun Mehmet Yeşil’e yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu önce sarı kart olarak değerlendirdi. 75. dakikada VAR’ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Numanoğlu, sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kart ile oyundan attı.

77. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Muammer Sarıkaya’nın plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

87. dakikada ceza sahası içine sol çaprazdan giren Kerem’in yerden ortaya çevirdiği topa kale önünde Icardi’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

89. dakikada Kerem’in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında dar açıda topla buluşan Icardi’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

90+4. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

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