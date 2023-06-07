HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti.

İstanbulspor puanını 41'e yükselterek Süper Lig'de kaldı.

8. dakikada İstanbulspor gole yaklaşan taraf oldu. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Duhaney'in ortasında savunmadan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Duhaney bu kez direkt kaleyi düşündü ancak direkten dönen top oyun alanına geri döndü.

11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Lokilo, soldan kale sahasına giren Rroca'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Berke son anda topu kornere tokatladı.

21. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Rroca kullandı. Ceza sahası içindeki Onur Ergün'ün kafayla pasında topla buluşan Emir Kaan Gültekin, göğsüyle düzeltip yakın mesafeden röveşata bir vuruş yaptı. Kaleci Berke gole engel oldu.

45. dakikada İstanbulspor karşılaşmada öne geçti. Rroca'nın pasında sol kanatta topla buluşan Topalli, ceza sahasına girip rakibini çalımladı ve çaprazdan sol ayağıyla topu filelere gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

58. dakikada Kerem Şen'in pasında sağ kanatta topla buluşan Topalli, ceza yayı önüne gelip sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

59. dakikada İstanbulspor bir kez daha etkili geldi. Topalli'nin ara pasında topla buluşan Rroca, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

61. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye yükseltti. Onur Ergün'ün pasında meşin yuvarlağı alan Topalli, rakibini geçip sağdan ceza sahasına girdi ve kale sahası içine yerden ortaladı. Savunmanın arkasındaki Rroca, müsait pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-0.

86. dakikada İstanbulspor net bir fırsattan yararlanamadı. Eze'nin sağ kanattan yaptığı ortada Kerem Şen'in yakın mesafeden vuruşunda Berke Özer'den seken topu Muammer Sarıkaya kafayla tamamladı. Ancak son anda Deniz Tabak topu çizgiden çıkardı.

90+4. dakikada fark 3'e çıktı. Sol kanattan ceza sahasına giren Eze son çizgiye inip arka direğe ortaladı. Kerem Şen'in vuruşunda kaleci Berke'den seken topu kale sahası içinde Muammer Sarıkaya sert bir vuruşla ağlara yolladı: 3-0.

90+7. dakikada İstanbulspor bir gol daha buldu. Eslem Öztürk'ün Ümraniyespor ceza sahasına gönderdiği uzun pasta savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerinde Eze'de kaldı. Bu futbolcunun dönüp yerden yaptığı vuruşta top köşeden filelere gitti: 4-0.

Mücadeleyi İstanbulspor 4-0 kazandı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Bilal Gölen

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Onur Ergün, Lokilo (Dk. 56 Kerem Şen), Loshaj (Dk. 73 Muammer Sarıkaya), Rroca (Dk. 90+3 Eslem Öztürk) , Topalli (Dk. 90+2 Mehmet Yeşil), Emir Kaan Gültekin (Dk. 73 Eze)

HangiKredi Ümraniyespor: Berke Özer, Mustafa Eser, Yusuf Saitoğlu (Dk. 86 Osman Buğra Erdoğan), Lenjani (Dk. 83 Güneş Güventürk), Popov, Yunus Emre Mertoğlu (Dk. 46 Doğukan Saral (Dk. 83 Deniz Tabak)), Mert Yılmaz, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Batuhan Arıcı, Onur Ayık (Dk. 71 Beren Küçükbaşarık), Umut Nayir

Goller: Dk. 45 Topalli, Dk. 61 Rroca, Dk. 90+4 Muammer Sarıkaya, Dk. 90+7 Eze (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Fatih Yiğit Şanlıtürk (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 89 Rroca, Dk. 90 Onur Ergün, Dk. 90+5 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)