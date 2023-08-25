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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi mi, yarın oynanacak mı? İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? - Futbol Haberleri

        İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi mi? İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

        Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda 3. haftaya gelindi. Söz konusu haftada ligin son şampiyonu Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Büyük bir merakla beklenen zorlu mücadele öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önemli bir açıklama yaptı. Peki, İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi mi ve ne zaman oynanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 12:22 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:22
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        Süper Lig'de heyecan 3. hafta bu akşam başlıyor. Haftanın ilk karşılaşmasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 21:00'da başlayacak zorlu mücadele öncesi TFF, İstanbulspor Galatasaray maçının da dahil olduğu 3 maçla ilgili olarak önemli bir açıklama yayınladı. İşte, detaylar...

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        İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

        Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi.

        Söz konusu maç, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi ancak tarih henüz açıklanmadı.

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        SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR ERTELENDİ?

        Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor Galatasaray maçının yanı sıra Fenerbahçe Başakşehir ve Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmları da ileri bir tarihe ertelendi.

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        SÜPER LİG'DE 3. HAFTA PROGRAMI

        26 Ağustos Cuma:

        21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

        26 Ağustos Cumartesi:

        19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu

        19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

        27 Ağustos Pazar:

        19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

        19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

        21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

        21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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