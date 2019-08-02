Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geride kalan sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren Okan Saraçoğlu, 20 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
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