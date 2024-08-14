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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor, Uğur Okulları’yla sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor, Uğur Okulları’yla sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni sezon için Uğur Okulları'yla isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre İstanbulspor, yeni sezonda ligde "Uğur Okulları İstanbulspor" adıyla mücadele edecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.08.2024 - 15:14 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:28
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        İstanbulspor'a yeni isim sponsoru!
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        İstanbulspor, Uğur Okulları ile isim ve forma sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi. Uğur Okulları, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İstanbul ekibinin 2024-2025 sezonu isim hakkını alarak forma sponsoru oldu.

        İstanbulspor ile Uğur Okulları arasındaki anlaşmanın imzaları bu sabah düzenlenen törenle atıldı. Bu yıl Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan İstanbulspor ile isim hakkını alan ve forma sponsoru olan Uğur Okulları arasındaki imzayı, Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, Genel Müdür Yardımcısı Melih İnce, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve İstanbulspor Kulüp Başkan Vekili Bayram Saral attı. Törende Uğur Okulları ve İstanbulspor yöneticileri de yer aldı.

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        ÇAKIR:"BU İŞ BİRLİĞİNDEN GURUR DUYUYORUM"

        Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, "56 yılı geride bırakan ve eğitim camiasındaki iddiasını koruduğu gibi her geçen yıl bu iddiayı daha da artıran Uğur Okulları, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'un 2024-2025 sezonunda hem isim hakkını aldı hem de reklam sponsorluğunu üstlendi. Bu iş birliğiyle gurur duyuyoruz. 98 yıl önce kurulan, Türk futbolunun en köklü kulüplerinden ve şehrimizin önemli takımlarından biri olan İstanbulspor'un sahalardaki mücadelesine Uğur Okulları olarak adımızla eşlik edecek olmak bizim için onur ve mutluluk kaynağıdır" dedi.

        "UĞURLU BİR SEZON DİLİYORUM"

        Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'e de desteği için teşekkür eden Mustafa Çakır, Uğur Okulları İstanbulspor'a başarı dileyerek, "Bu birlikteliğin güzel sonuçlar doğuracağına, başarılarla taçlanan bir sezonda sayısız zaferler elde edeceğimize inanıyorum. 'Uğurlu' bir sezon dilerim" diye konuştu.

        "BU YIL UĞUR'UN SPORLU YILI OLACAK"

        Spora desteğe devam edeceklerini belirten Çakır sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Giresunspor Kadın Futbol takımının destek olduk. Giresunspor ile sponsorluk görüşmelerimiz destek anlamında sürüyor. Denizli'de spor kulübümüz devam ediyor. Samsunspor'un altyapısında Uğur Okulları sponsor. Bu artarak devam ediyor. Bu yıl, Uğur'un sporlu yılı olacak. İstanbulspor'un da lider olarak grubunu bitirmesini arzu ediyoruz ve tüm Türkiye'deki maçlarını takip ediyor ve destekliyor olacağız."

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        SARIALİOĞLU:"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

        İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ise yapılan anlaşmadan çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Yücel ailesini uzun yıllardır tanıyorum. Enver Yücel Hocam hem sevdiğim, takdir ettiğim ve örnek aldığım bir isimdir. Umarım hayırlı uğurlu bir yıl olur. Uğur ailesini de maçlarımıza bekliyorum. Bu yıl şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

        SARAL: "BUGÜNLERE BORÇSUZ GELDİK"

        İstanbulspor Kulüp Başkan Vekili Bayram Saral da törende konuşma yaparak, sponsorluk katkısı olmamasına rağmen kulübün borçsuz olarak bugünlere geldiğini belirtti. Saral, "Günümüzde spor kulüplerinin özellikle futbol alanında sponsorluk katkısı olmadan ayakta durması mümkün değildir. Buna rağmen bugüne kadar İstanbulspor, kendisine teklif edilen ve unvanının başına gelecek isim hakkı sponsorluğunu kabul etmemiş, kendi öz kaynakları ve disiplinli bütçe harcamaları ile borçsuz olarak bugüne kadar gelmiştir" ifadelerini kullandı.

        "SÜPER LİG'E EN KISA SÜREDE GERİ DÖNECEĞİNE OLAN İNANCIMIZ TAMDIR"

        Uğur Okulları'nın yaptığı teklifi kabul etme nedenlerini de anlatan Saral, şunları söyledi:

        "Tarafımıza teklif edilen isim hakkı sponsorluğu ve reklam sözleşmesini, Uğur Okulları'nın köklü ve büyük bir eğitim kurumu olması, Yücel ailesiyle yakın dostluğumuz olması sebebiyle heyecanla karşıladık. Bu teklifi kabul ederek sözleşme imzaladık. Bundan böyle 2024-2025 Trendyol 1. Lig'inde futbol takımımız müsabakalara Uğur Okulları İstanbulspor olarak çıkacaktır. Birlikteliğin sağlayacağı katkılarla kulübümüzün çok başarılı işlere imza atacağı ve gerçek yeri olan Süper Lig'e en kısa sürede geri döneceğine olan inancımız tamdır."

        "KADROYU AYNEN MUHAFAZA ETTİK VE GÜÇLENDİRDİK”

        Saral, "İstanbulspor'un bu seneki hedefi tabii ki Süper Lig'e, hak ettiği yere tekrar geri dönmek. Bunun için geçen seneki kadroyu aynen muhafaza ettik ve güçlendirdik. Birkaç nokta transfer yapacağız. Bütçemizi aşan hiçbir transferi yapmıyoruz. Takımın bütçesine uygun hareket ediyoruz. Yapımıza uygun sporcuları transfer ediyoruz. İnşallah İstanbulspor'un yapısına maliyetine uygun transferler yapıp bu sene Süper Lig'e çıkacağız" şeklinde sözlerini sonlandırdı.

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