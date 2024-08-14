İstanbulspor, Uğur Okulları’yla sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi

İstanbulspor, Uğur Okulları ile isim ve forma sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi. Uğur Okulları, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İstanbul ekibinin 2024-2025 sezonu isim hakkını alarak forma sponsoru oldu.

İstanbulspor ile Uğur Okulları arasındaki anlaşmanın imzaları bu sabah düzenlenen törenle atıldı. Bu yıl Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan İstanbulspor ile isim hakkını alan ve forma sponsoru olan Uğur Okulları arasındaki imzayı, Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, Genel Müdür Yardımcısı Melih İnce, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve İstanbulspor Kulüp Başkan Vekili Bayram Saral attı. Törende Uğur Okulları ve İstanbulspor yöneticileri de yer aldı.

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ÇAKIR:"BU İŞ BİRLİĞİNDEN GURUR DUYUYORUM"

Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, "56 yılı geride bırakan ve eğitim camiasındaki iddiasını koruduğu gibi her geçen yıl bu iddiayı daha da artıran Uğur Okulları, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'un 2024-2025 sezonunda hem isim hakkını aldı hem de reklam sponsorluğunu üstlendi. Bu iş birliğiyle gurur duyuyoruz. 98 yıl önce kurulan, Türk futbolunun en köklü kulüplerinden ve şehrimizin önemli takımlarından biri olan İstanbulspor'un sahalardaki mücadelesine Uğur Okulları olarak adımızla eşlik edecek olmak bizim için onur ve mutluluk kaynağıdır" dedi.

"UĞURLU BİR SEZON DİLİYORUM"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'e de desteği için teşekkür eden Mustafa Çakır, Uğur Okulları İstanbulspor'a başarı dileyerek, "Bu birlikteliğin güzel sonuçlar doğuracağına, başarılarla taçlanan bir sezonda sayısız zaferler elde edeceğimize inanıyorum. 'Uğurlu' bir sezon dilerim" diye konuştu.