İstanbul’un görülmemiş haritaları gün yüzüne çıktı

Silahtarağa Elektrik Santrali arşivinde yer alan materyalleri Paribu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle dijitalleştiren Silahtarağa Arşiv'in yeni sergisi 26 Mayıs’ta kapılarını açtı.

1914 - 1983 yılları arasında İstanbul’a elektrik sağlayan Silahtarağa Elektrik Santrali arşivindeki harita ve paftaları bugüne taşıyan İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi, 21 Kasım’a kadar açık. Hafta içi ve hafta sonu 08.30 - 17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

İSTANBUL'UN 20. YÜZYILDAKİ GELİŞİMİNE IŞIK TUTUYOR

“Bir Şehrin Elektrik Yolculuğu” alt başlığıyla ziyarete açılan İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi, Silahtarağa Arşiv – Harita Koleksiyonu’yla İstanbul’un 100 yıllık mimari, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimini ve elektriğin bu süreçteki rolünü ortaya çıkarıyor.

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20. yüzyıl İstanbul’una ilişkin mevcut harita koleksiyonlarının neredeyse tamamından daha geniş bir alan ve tarih aralığını kapsayan koleksiyon; Goad, Alman Mavileri, Necip Bey, Pervititch, Nirven ve Prost haritalarını tamamlar niteliğiyle 1950 sonrası şehirleşme perspektifinde yeni bir İstanbul okuması için kaynak oluşturuyor.

İSTANBUL PAFTALARI KOLEKSİYONU İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Paribu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ve öğrenciler tarafından dijitalleştirilen materyalleri içeren İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi, üç kata yayılan bir alanda ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor. 20. yüzyıl İstanbul'una ışık tutacak en önemli mimari çizimler arasında sayılan “İstanbul Paftaları” koleksiyonu ile daha önce erişime açılmamış paftaları da ilk kez gün yüzüne çıkarıyor. Bu koleksiyon, İstanbul’un elektrik altyapısına ilişkin tüm ayrıntıları barındırmasının yanı sıra 1950 sonrasında İstanbul’daki yıkımları, meydan ve yol projelerini, genişleyen veya daralan alanları incelemeyi de mümkün kılıyor.