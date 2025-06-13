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        Haberler Kültür-Sanat İstanbul’un görülmemiş haritaları gün yüzüne çıktı

        İstanbul’un görülmemiş haritaları gün yüzüne çıktı

        Silahtarağa Elektrik Santrali'nin belge koleksiyonunu barındıran Silahtarağa Arşiv'in hazırladığı "İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi", 26 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Arşiv, görülmemiş harita ve paftaları ilk kez gün yüzüne çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 12:00 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:00
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        İstanbul'un görülmemiş haritaları gün yüzüne çıktı
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        Silahtarağa Elektrik Santrali arşivinde yer alan materyalleri Paribu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle dijitalleştiren Silahtarağa Arşiv'in yeni sergisi 26 Mayıs’ta kapılarını açtı.

        1914 - 1983 yılları arasında İstanbul’a elektrik sağlayan Silahtarağa Elektrik Santrali arşivindeki harita ve paftaları bugüne taşıyan İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi, 21 Kasım’a kadar açık. Hafta içi ve hafta sonu 08.30 - 17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

        İSTANBUL'UN 20. YÜZYILDAKİ GELİŞİMİNE IŞIK TUTUYOR

        “Bir Şehrin Elektrik Yolculuğu” alt başlığıyla ziyarete açılan İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi, Silahtarağa Arşiv – Harita Koleksiyonu’yla İstanbul’un 100 yıllık mimari, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimini ve elektriğin bu süreçteki rolünü ortaya çıkarıyor.

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        20. yüzyıl İstanbul’una ilişkin mevcut harita koleksiyonlarının neredeyse tamamından daha geniş bir alan ve tarih aralığını kapsayan koleksiyon; Goad, Alman Mavileri, Necip Bey, Pervititch, Nirven ve Prost haritalarını tamamlar niteliğiyle 1950 sonrası şehirleşme perspektifinde yeni bir İstanbul okuması için kaynak oluşturuyor.

        İSTANBUL PAFTALARI KOLEKSİYONU İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

        Paribu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ve öğrenciler tarafından dijitalleştirilen materyalleri içeren İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi, üç kata yayılan bir alanda ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor. 20. yüzyıl İstanbul'una ışık tutacak en önemli mimari çizimler arasında sayılan “İstanbul Paftaları” koleksiyonu ile daha önce erişime açılmamış paftaları da ilk kez gün yüzüne çıkarıyor. Bu koleksiyon, İstanbul’un elektrik altyapısına ilişkin tüm ayrıntıları barındırmasının yanı sıra 1950 sonrasında İstanbul’daki yıkımları, meydan ve yol projelerini, genişleyen veya daralan alanları incelemeyi de mümkün kılıyor.

        GEÇTİĞİMİZ YIL 100. YILINDA AMELİ ELEKTRİK SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

        Paribu desteğiyle Silahtarağa Elektrik Santrali'nin belge koleksiyonunu dijitalleştiren Silahtarağa Arşiv, geçtiğimiz yıl 100. Yılında Ameli Elektrik Sergisi’ni gerçekleştirmişti. 2024’teki sergi, 1925-1935 yılları arasında 67 sayı olarak yayımlanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin posta yoluyla dağıtılan ilk reklamcılık dergisi olma özelliğini taşıyan Ameli Elektrik Dergisi’nin özel bir seçkisini içermişti.

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        #İstanbul’un görülmemiş haritaları
        #Bilgi Üniversitesi
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